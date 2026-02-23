Το Ιράν δήλωσε εκ νέου τη Δευτέρα ότι μια αμερικανική επίθεση οποιασδήποτε κλίμακας θα ωθούσε την Ισλαμική Δημοκρατία να απαντήσει «σφοδρά».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει δυνάμεις στη Μέση Ανατολή για να ασκήσουν πίεση στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις που πρόκειται να επανεκκινήσουν την Πέμπτη, με τον Πρόεδρο Τραμπ να σκέφτεται ένα περιορισμένο χτύπημα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επανέλαβε ότι οποιαδήποτε επιδρομή, ακόμη και περιορισμένη, «θα θεωρηθεί ως πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».

«Και οποιοδήποτε κράτος θα αντιδράσει σε μια πράξη επιθετικότητας ως μέρος του εγγενούς δικαιώματός του στην αυτοάμυνα με σφοδρότητα, οπότε αυτό θα κάνουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαΐλ Μπακάι σε ενημέρωση στην Τεχεράνη, στην οποία παρευρέθηκε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν έναν δεύτερο γύρο έμμεσων συνομιλιών στην Ελβετία, την Τρίτη, υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.

Περαιτέρω συνομιλίες, η πραγματοποίηση των οποίων επιβεβαιώθηκε από το Ιράν και το Ομάν, αλλά όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει παραγκωνιστεί στη μεσολάβηση για το Ιράν, ζήτησε διπλωματική λύση πριν από τις συνομιλίες.

«Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν πόλεμο σε αυτήν την περιοχή. Έχουμε ήδη πολλούς», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, πριν από συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Είναι αλήθεια ότι το Ιράν βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του. Θα πρέπει πραγματικά να αξιοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο για να βρούμε μια διπλωματική λύση», ανέφερε.

Το Ιράν επιμένει ότι μόνο οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση. Η Δύση πιστεύει ότι το πρόγραμμα στοχεύει στην κατασκευή βόμβας, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ηγείται των διαπραγματεύσεων για το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσωπούνται από τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Τραμπ διερωτάται γιατί το Ιράν δεν έχει «συνθηκολογήσει» μπροστά στην στρατιωτική ανάπτυξη της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο Fox News, που μεταδόθηκε το Σαββατοκύριακο.

Ο Μπακάεϊ απάντησε τη Δευτέρα λέγοντας ότι οι Ιρανοί δεν έχουν συνθηκολογήσει ποτέ σε κανένα σημείο της ιστορίας τους.

Ο Τραμπ αρχικά είχε απειλήσει με στρατιωτική δράση για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων που, σύμφωνα με ομάδες υπεράσπισης, οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους να σκοτωθούν από τις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά η προσοχή του σύντομα στράφηκε στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα συνεχίζονται παρά την απειλή καταστολής και συλλήψεων.

Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν όσους σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις υπέρ και κατά της κυβέρνησης καθώς το πανεπιστημιακό εξάμηνο ξεκίνησε ξανά το Σαββατοκύριακο.

Οι φόβοι των Ιρανών για μια νέα σύγκρουση έχουν αυξηθεί και οι ανησυχίες έχουν επίσης ωθήσει αρκετές ξένες χώρες να παροτρύνουν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν.

Και η Ινδία κάλεσε τους πολίτες της να φύγουν μετά από εκκλήσεις από Σουηδία, Σερβία, Πολωνία και Αυστραλία.

Υπολογίζεται ότι 10.000 Ινδοί διαμένουν και εργάζονται στο Ιράν.



Πηγή: ΚΥΠΕ