Την ετοιμότητα της να υποστηρίξει τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και τις τοπικές αρχές μετά την ανίχνευση των κρουσμάτων αφρώδους πυρετού στην Κύπρο, δηλώνει στο ΚΥΠΕ η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στον άνθρωπο.

«Γνωρίζουμε ότι έχει εντοπιστεί κρούσμα αφθώδους πυρετού στην Κύπρο. Παρακολουθούμε την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τοπικές αρχές,» δήλωσε εκπρόσωπος της EFSA απαντώντας σε ερώτημα του ΚΥΠΕ.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Αρχής, τόνισε ότι «οι άνθρωποι δεν μπορούν να μολυνθούν από τον ιό του αφθώδους πυρετού που προσβάλλει τα ζώα», διευκρινίζοντας ότι ο ιός δεν είναι ανθρωπονόσος.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις σε προϊόντα, ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι ευθύνη της EFSA να επιβάλλει απαγορεύσεις σε προϊόντα. Αυτή είναι ευθύνη των αρχών του διαχειρίζονται τον κίνδυνο, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών».

Διαβάστε επίσης: Έρχονται ξένοι εμπειρογνώμονες για τον αφθώδη πυρετό -«Πολύ δύσκολη κατάσταση»

Πηγή: ΚΥΠΕ