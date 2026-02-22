Τερματίστηκε στη βόρεια Γερμανία, στις ακτές της Βαλτικής, η νατοϊκή άσκηση Dart2026, στην οποία πήραν μέρος 11 χώρες του ΝΑΤΟ, υπό τη διοίκηση της Τουρκίας.

Η Τουρκία, σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει τους συμμάχους της, αλλά και να δείξει στους Ευρωπαίους τις αμυντικές ικανότητές της, έστειλε από τη Μεσόγειο στη Βαλτική, το νέο ελαφρύ αεροπλανοφόρο Anadolu, το οποίο μετέφερε μια μεραρχία 2.000 στρατιωτών και εκατοντάδες drones του νέου τύπο Bayraktrar TB3.

Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, που επισκέφθηκε την άσκηση, δήλωσε ότι «η Τουρκία είναι ένας κεντρικός πυλώνας της Συμμαχίας και σήμερα η σημασία της είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά».

Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις στρατιωτικών διοικητών του ΝΑΤΟ που βρέθηκαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ που εξειδικεύονται σε αμυντικά θέματα, οι Τούρκοι προέβησαν σε επίδειξη των δυνατοτήτων τους με τα νέου τύπου drones, Bayraktar, τα οποία εκτέλεσαν αποστολές στη Βαλτική, εν μέσω θυελλωδών ανέμων και χιονόπτωσης.

Επίσης, οι Τούρκοι στρατιώτες, μαζί με άλλους νατοϊκούς, επέδειξαν τις δυνατότητες των τουρκικών τεθωρακισμένων οχημάτων Zaha, τα οποία πραγματοποίησαν ασκήσεις απόβασης σε ακτές της Βαλτικής, προκειμένου να παρουσιάσουν τις ικανότητες του τουρκικού στρατού στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία και απειλείται από τη Ρωσία.

Ανάλογες μεταφορές στρατευμάτων από τη Μεσόγειο στη Βαλτική, έγιναν και από τις Ιταλία και Ισπανία, που συμμετείχαν στην άσκηση.

