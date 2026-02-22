Το Ιράν έχει εντείνει τις προετοιμασίες του απέναντι στο ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις και παραμένει η εσωτερική πίεση από διαδηλώσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times.



Όπως αναφέρει ρεπορτάζ στο Πρώτο Θέμα, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ φέρεται να έχει αναθέσει αυξημένες αρμοδιότητες στον στενό του συνεργάτη Αλί Λαριτζάνι, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της εθνικής ασφάλειας. Ο Λαριτζάνι επιβλέπει την καταστολή των διαδηλώσεων, τις επαφές με συμμάχους όπως η Ρωσία και περιφερειακούς παράγοντες (Κατάρ, Ομάν), καθώς και τις πυρηνικές συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, καταρτίζει σχέδια για τη διακυβέρνηση της χώρας σε περίπτωση πολέμου.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο Χαμενεΐ έχει δώσει σαφείς οδηγίες για τη διασφάλιση της επιβίωσης του καθεστώτος, ακόμη και σε περίπτωση στοχευμένων επιθέσεων κατά της ηγεσίας. Έχει θεσπίσει πολυεπίπεδο σύστημα διαδοχής, ορίζοντας αντικαταστάτες για κρίσιμες στρατιωτικές και πολιτικές θέσεις, ενώ έχει συγκροτήσει στενό κύκλο εμπιστοσύνης που θα λαμβάνει αποφάσεις αν διακοπεί η επικοινωνία μαζί του.

Στον κύκλο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και άλλοι ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι. Αν και ο Λαριτζάνι δεν μπορεί θεσμικά να διαδεχθεί τον Χαμενεΐ (καθώς δεν είναι ανώτερος σιίτης κληρικός), θεωρείται κομβικό πρόσωπο σε μια μεταβατική ή πολεμική περίοδο. Στα πιθανά ονόματα για ρόλο-κλειδί αναφέρεται και ο πρώην πρόεδρος Χασάν Ρουχανί.

Σε στρατιωτικό επίπεδο, το Ιράν φέρεται να έχει θέσει τις ένοπλες δυνάμεις σε υψηλή ετοιμότητα, να μετακινεί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων κοντά σε στρατηγικά σημεία και να οργανώνει σχέδια εσωτερικής ασφάλειας, με ανάπτυξη δυνάμεων της πολιτοφυλακής και των υπηρεσιών ασφαλείας για την αποτροπή αναταραχών.

Με βάση το ρεπορτάζ, συνολικά, η εικόνα που παρουσιάζεται είναι μιας ηγεσίας που προετοιμάζεται ταυτόχρονα για εξωτερική σύγκρουση και για εσωτερική πολιτική συνέχεια, σε περίπτωση που μια πολεμική κλιμάκωση οδηγήσει ακόμη και σε αναγκαστική αλλαγή ηγεσίας.



