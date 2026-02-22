Διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφονται στο υπό ρωσική κατοχή τμήμα της ουκρανικής επαρχίας της Ζαπορίζια, μετά από μια μεγάλη ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, γνωστοποίησε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα τοπικός αξιωματούχος.

Ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι, κυβερνήτης των υπό ρωσικό κατοχή τμημάτων αυτής της ουκρανικής επαρχίας, δήλωσε ότι σημειώθηκε μια δεύτερη διακοπή ρεύματος σήμερα το πρωί.

Υπηρεσίες συντήρησης είχαν νωρίτερα καταφέρει να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση σε περίπου το 50% της περιοχής.

«Σημαντικές για το κοινωνικό σύνολο εγκαταστάσεις είναι συνδεδεμένες με εφεδρικές πηγές ενέργειας. Γεννήτριες λειτουργούν, παρέχουν νερό και υποστηρίζουν κρίσιμης σημασίας υποδομές», τόνισε ο Μπαλίτσκι.

Στο υπό ρωσικό έλεγχο Λουχάνσκ, μια δεξαμενή καυσίμων έπιασε φωτιά μετά από μια ουκρανική επίθεση με drone σε μια αποθήκη πετρελαίου, δήλωσε ο Λεονίντ Πάσετσνικ, ο ηγέτης που έχει τοποθετήσει η Μόσχα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συστήματα αεροπορικής άυμνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 86 ουκρανικά drones πάνω από υπό ρωσικό έλεγχο περιοχές και τη χερσόνησο της Κριμαίας.



Διαβάστε επίσης: Τζον Χίλι: «Θέλω να είμαι ο ΥΠΑΜ που θα στείλει στρατεύματα ΗΒ στην Ουκρανία»





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ