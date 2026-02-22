Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε χθες Σάββατο την ευθύνη για δύο επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού στη βόρεια και την ανατολική Συρία, καθώς η τζιχαντιστική οργάνωση έκανε λόγο για την έναρξη μιας «νέας φάσης» επιχειρήσεων εναντίον της ηγεσίας της χώρας.

Ειδικότερα, το ΙΚ ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο άτομο που συνδέεται με τους «αποστάτες του συριακού καθεστώτος» στην πόλη Μαγιαντίν της ανατολικής επαρχίας Ντέιρ αλ Ζορ και εξαπέλυσε επίθεση εναντίον δύο άλλων στην πόλη Ράκκα της βόρειας Συρίας.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης και ένας άμαχος σκοτώθηκαν το Σάββατο από «άγνωστους δράστες». Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters από τις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας, ο στρατιώτης ανήκε στην 42η Μεραρχία.

Οι επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων του ΙΚ εναντίον της συριακής ηγεσίας υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα – ενός πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα, ο οποίος ηγήθηκε συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024.

Το βράδυ του Σαββάτου, το Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα ηχογραφημένο μήνυμα του εκπροσώπου του, Αμπού Χουντάιφα αλ Ανσάρι, ο οποίος ανέφερε ότι η Συρία «έχει μεταβεί από την ιρανική κατοχή στην τουρκο-αμερικανική κατοχή». Η οργάνωση ανήγγειλε πως έχει ξεκινήσει μια «νέα φάση επιχειρήσεων» στη Συρία, χαρακτηρίζοντας τον Σάρα «φύλακα» του διεθνή αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, υποστηρίζοντας ότι η μοίρα του δεν θα είναι διαφορετική από εκείνη του Άσαντ.

Κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Νοέμβριο, ο Σάρα υπέγραψε την προσχώρηση της Συρίας στον διεθνή συνασπισμό για την εξάρθρωση του Ισλαμικού Κράτους.

Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (UNOCT), ο Άχμεντ αλ Σάρα και δύο υπουργοί του υπήρξαν στόχοι του ΙΚ σε πέντε απόπειρες δολοφονίας που απετράπησαν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ