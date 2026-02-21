Οι ρωσικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο του χωριού Κάρπιβκα στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA το Σάββατο, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Ξεχωριστά, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ουκρανικά drones επιχειρούσαν να επιτεθούν σε εγκαταστάσεις παραγωγής στην πόλη Αλμετίεφσκ, στην περιφέρεια Ταταρστάν της Ρωσίας, επικαλούμενο τον επικεφαλής της πόλης, ο οποίος είπε ότι τα συστήματα άμυνας λειτουργούσαν σε ενισχυμένη κατάσταση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ