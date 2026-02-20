Ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αρμόδιος για θέματα εθνικής άμυνας, Γιανκί Μπαγτζίογλου, παρεμβαίνει με αιχμηρή δήλωση, ζητώντας άμεση επανεκκίνηση των τουρκικών ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Ο Γιανκί Μπαγτσίογλου εξέδωσε γραπτή δήλωση με τίτλο «Η ανατολική Μεσόγειος και τα εθνικά συμφέροντα», επισημαίνοντας ότι η περιοχή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την προστασία των εθνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας.

Αιχμές για κινήσεις της Λευκωσίας και της Αθήνας

Ο Μπαγτζίογλου εστίασε στις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για άνοιγμα στρατιωτικών βάσεων και λιμανιών προς χρήση τρίτων χωρών, εξέλιξη που –όπως υπονοεί– μεταβάλλει τις ισορροπίες στην περιοχή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου, καθώς και στην αύξηση της περιοχής έρευνας από 48.000 σε 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την Ελλάδα, μετά την υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας για τέσσερις περιοχές στα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο αυτό, επέκρινε το γεγονός ότι η Τουρκία δεν διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Κατάσταση που χρήζει εξήγησης»

Ο αντιπρόεδρος του CHP κάνει λόγο για εικόνα αδράνειας, παρά τις δυνατότητες που διαθέτει η Τουρκία στον τομέα των ερευνών και των γεωτρήσεων.

«Καθώς λαμβάνουν χώρα όλες αυτές οι εξελίξεις, το γεγονός ότι η χώρα μας, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο ερευνών και γεωτρήσεων στη Μεσόγειο, είναι μία από τις τρεις χώρες που δεν διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας ή γεώτρησης στην ανατολική Μεσόγειο “υπό την παρούσα κατάσταση”, μαζί με τη Συρία και τον Λίβανο, δημιουργεί μια κατάσταση που χρήζει εξήγησης. Εξυπακούεται ότι κάθε δραστηριότητα σεισμικής έρευνας που θα πραγματοποιηθεί στις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και κάθε γεώτρηση που θα γίνει είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την καταγραφή των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων επιτευγμάτων μέσω της κρατικής πρακτικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες τρίτων κρατών που έχουν τεθεί στην ημερήσια διάταξη, είναι επιτακτική ανάγκη από την άποψη των εθνικών συμφερόντων μας να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες έρευνας, να επιδειχθεί η σημαία και η παρουσία μας και να ασκηθεί κρατική εξουσία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου στις οποίες έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά στις οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί δραστηριότητες από τον Δεκέμβριο του 2020».

Βολές για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και την κυβερνητική στάση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μπαγτζίογλου και στις επίσημες κυβερνητικές τοποθετήσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνονται στην πράξη οι διακηρύξεις περί συνέχισης των ερευνών.

Όπως σημείωσε, «δυστυχώς, δεν βρίσκει ανταπόκριση στο πεδίο η δήλωση του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της 1ης Οκτωβρίου 2025 ότι “η Τουρκία συνεχίζει τις δραστηριότητες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου με προγραμματισμένο τρόπο στην υφαλοκρηπίδα της και στις αδειοδοτημένες περιοχές που παραχωρήθηκαν από την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου στην Turkish Petroleum Corporation”. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η έννοια της «Γαλάζιας Πατρίδας» να πάψει να αποτελεί ένα σλόγκαν που θυμόμαστε μόνο στις εκλογικές περιόδους και να δείξουμε στην πράξη το πνεύμα και το νόημά της στην Ανατολική Μεσόγειο».

