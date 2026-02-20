Στα βίντεο του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, ο αντισυνταγματάρχης Κονσταντίν Φρόλοφ, διοικητής της 83ης Ταξιαρχίας Αερομεταφερόμενων Φρουρών, γνωστός με το κωδικό όνομα «Executioner» (Εκτελεστής), εμφανιζόταν ως το απόλυτο σύμβολο της ρωσικής ανδρείας.

Με τέσσερα Παράσημα Θάρρους στο στήθος και μπροστάρης της ρωσικής προπαγάνδας, δήλωνε μπροστά στην κάμερα πως δεν θα ησύχαζε μέχρι την τελική «νίκη» στην Ουκρανία, κομπάζοντας μάλιστα για τραύματα από θραύσματα που παραλίγο να του κοστίσουν τη ζωή.

Σήμερα, η εικόνα αυτή έχει καταρρεύσει. Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας (το αντίστοιχο FBI) αποκαλύπτει πως ο «Εκτελεστής» δεν ήταν ήρωας, αλλά ο εγκέφαλος μιας σκοτεινής απάτης εκατομμυρίων.

Αυτοπυροβολισμοί για... ρούβλια

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που προβλέπει αποζημίωση 3 εκατ. ρουβλίων για σοβαρούς τραυματισμούς και 1 εκατ. για ελαφρύτερους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φρόλοφ και άλλοι αξιωματικοί της επίλεκτης 83ης Ταξιαρχίας Αερομεταφερόμενων Φρουρών έστησαν μια επιχείρηση «αυτο-τραυματισμών». Περισσότεροι από 30 στρατιώτες και νοσηλευτές φέρονται να πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον ή τους εαυτούς τους, ώστε να εισπράττουν τις κρατικές αποζημιώσεις για τραυματισμούς στο πεδίο της μάχης.

Το συνολικό ποσό της απάτης αγγίζει τα 200 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 2,6 εκατ. δολάρια), με τους διοικητές να κρατούν «προμήθεια» από κάθε πληρωμή.

«Αν θες άδεια, πρέπει να τραυματιστείς. Η ιδέα ήταν η εξής: σε τραυματίζουμε, μας δίνεις ένα εκατομμύριο και φεύγεις με τα υπόλοιπα δύο», αποκαλύπτει στους New York Times ο Ντανιίλ, στρατιώτης που υπηρέτησε υπό τον Φρόλοφ.

Η «Γραμμή» του Φρόλοφ: Διαφθορά ή εκδίκηση;

Σε συνέντευξή του μέσα από τη φυλακή, ο Φρόλοφ παραδέχτηκε τη συμμετοχή του σε οικονομικές παρατυπίες, αλλά αρνήθηκε τους αυτοπυροβολισμούς. Ισχυρίστηκε ότι απλώς «μαγείρευαν» τα χαρτιά, δηλώνοντας πολλαπλούς τραυματισμούς από μία επίθεση ως ξεχωριστά περιστατικά για να αυξήσουν τις αποζημιώσεις και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συνιστά απάτη.

Ο ίδιος δηλώνει θύμα πολιτικής δίωξης, υποστηρίζοντας πως η σύλληψή του ήταν αντίποινα, επειδή επέκρινε την ανώτατη ηγεσία για τις επιθέσεις «κρεατομηχανής» (meat grinder assaults) που οδηγούσαν σε μαζικές απώλειες στρατιωτών.

Υποστήριξε ακόμη ότι στοχοποιείται για να ασκηθεί πίεση στον πατέρα του, Όλεγκ Φρόλοφ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, που επίσης κατηγορείται για διαφθορά. Οι ισχυρισμοί του δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Putin’s top general in charge of Russia’s nuclear weapons has been arrested. Lieutenant General Oleg Frolov, 61, the deputy director of the Russian space agency Roscosmos, was arrested along with other alleged co-conspirators. pic.twitter.com/0pH9e0KiIn — Paulina Don (@paulinka_don) December 24, 2023

Ζωή χαρισάμενη εκμεταλλευόμενος τον πόλεμο

Ενώ η προπαγάνδα τον παρουσίαζε στην πρώτη γραμμή, τα social media της συζύγου του αποκάλυπταν μια άλλη πραγματικότητα. Την ώρα που ο πόλεμος μαινόταν, ο Φρόλοφ απολάμβανε, μεταξύ άλλων, βόλτες με σκάφη στον Κόλπο της Φινλανδίας, VIP προσκλήσεις σε συναυλίες στην Αγία Πετρούπολη, πολυτελή πάρτι γενεθλίων και ταξίδια στο Αλτάι.

Μια στρατιωτική μηχανή σε σήψη

Η υπόθεση Φρόλοφ δεν είναι μεμονωμένη. Τουλάχιστον 12 υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί έχουν συλληφθεί πρόσφατα για διαφθορά. Αναλυτές επισημαίνουν πως το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί τη μέθοδο «μαστίγιο και καρότο»: επιτρέπει σε κάποιους να πλουτίζουν, αλλά τιμωρεί παραδειγματικά όσους γίνονται υπερβολικά άπληστοι ή «άτακτοι» πολιτικά.

Όσο για την 83η Φρουρά Αεραποβατικής Ταξιαρχίας, εδρεύει στην Άπω Ανατολή, κοντά στο Βλαδιβοστόκ, χιλιάδες χιλιόμετρα από το ουκρανικό μέτωπο. Πρώην διοικητής της, ο συνταγματάρχης Αρτιόμ Γκοροντίλοφ, συνελήφθη το 2024 για «απάτη μεγάλης κλίμακας» και δικάζεται χωριστά. Δύο χρόνια νωρίτερα διοικούσε το 234ο Σύνταγμα Αεραποβατικών Δυνάμεων, το οποίο Ουκρανοί εισαγγελείς κατηγορούν για τουλάχιστον 40 εγκλήματα πολέμου κατά την κατοχή της Μπούτσα.

Το γεγονός ότι ο Φρόλοφ υπηρέτησε υπό τον συνταγματάρχη Γκοροντίλοφ προσθέτει ακόμα μια σκοτεινή σελίδα στο ιστορικό της ταξιαρχίας.

Ο «Εκτελεστής» αναμένεται να καταδικαστεί τον επόμενο μήνα, έχοντας ήδη προχωρήσει σε συμφωνία με τις αρχές. «Η χώρα που με αποκαλούσε ήρωα για έναν χρόνο, τώρα με κρατάει στο κλουβί», δήλωσε πικραμένος στο δικαστήριο, την ώρα που για πολλούς Ρώσους, η περίπτωσή του είναι απλώς η απόδειξη πως για κάποιους, ο πόλεμος είναι η πιο κερδοφόρα επιχείρηση.

Πηγή: Πρώτο Θέμα