Σε διαχωρισμό ανάμεσα στον αμερικανικό λαό και την πολιτική της Ουάσιγκτον προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, δηλώνοντας σε συνέντευξή του ότι η Τεχεράνη δεν αντιμετωπίζει τους Αμερικανούς ως εχθρούς, αλλά θεωρεί εχθρικές τις πολιτικές που εφαρμόζει η αμερικανική κυβέρνηση απέναντι στη χώρα του.

«Δεν θεωρούμε τους Αμερικανούς εχθρό μας. Θεωρούμε ότι οι πολιτικές της αμερικανικής κυβέρνησης είναι εχθρικές απέναντι στο Ιράν. Όταν αυτές οι εχθρότητες σταματήσουν, τότε ίσως μπορέσουμε να εξετάσουμε ένα διαφορετικό είδος σχέσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αραγτσί είπε ότι οι Witkoff και Kushner δεν ζήτησαν “μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου” κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε παράλληλα ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση» στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, εκτιμώντας ότι τα περσινά πλήγματα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και πως η διπλωματία αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική οδό.





