Οι έντονες χιονοπτώσεις σήμερα στην Αυστρία προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος τμημάτων αυτοκινητοδρόμων και της προσωρινής αναστολής πτήσεων στο αεροδρόμιο της Βιέννης.

«Λόγω έντονων χιονοπτώσεων, η εναέρια κυκλοφορία από και προς τη Βιέννη έχει διαταραχθεί αυτήν τη στιγμή», σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου.

Περισσότερες από 230 πτήσεις που φτάνουν σε αυτό το αεροδρόμιο διέλευσης μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης αναφέρονται ως εκτρεπόμενες, ακυρωμένες ή με καθυστέρηση, και οι αναχωρήσεις ως ακυρωμένες ή με καθυστέρηση.

«Στους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί προτείνεται να μην πηγαίνουν στο αεροδρόμιο», δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου, με έναν εκπρόσωπο να δηλώνει στο πρακτορείο ειδήσεων APA ότι υπήρχαν 20 εκατοστά χιονιού στο έδαφος.

Ο εξωτερικός περιφερειακός δρόμος της Βιέννης (A21) έκλεισε για αρκετές ώρες και «άλλα τμήματα του αυτοκινητόδρομου έπρεπε να κλείσουν προσωρινά λόγω χιονοστιβάδων, ακινητοποιημένων φορτηγών και μειωμένης ορατότητας», ανέφερε στην ιστοσελίδα του ο Σύνδεσμος Αυστριακών Αυτοκινητιστών.

Διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν σε αρκετές νότιες και ανατολικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Στυρίας, όπου επηρεάστηκαν 30.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς. Αναμενόταν ύφεση του καιρού μέχρι το μεσημέρι. Ο κίνδυνος χιονοστιβάδων παρέμεινε επίσης υψηλός σε αυτήν την ορεινή χώρα.