Η Λευκορωσία δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του "Συμβουλίου Ειρήνης" του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, όπου είχε προσκληθεί να ενταχθεί ως ιδρυτικό μέλος, γιατί δεν έλαβε τις απαραίτητες θεωρήσεις εισόδου, δήλωσε το Μινσκ.

"Παρότι ολοκληρώσαμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες από την πλευρά μας, οι θεωρήσεις εισόδου δεν παραδόθηκαν στην αντιπροσωπεία μας", έγραψε σήμερα στο Telegram το λευκορωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Υπενθύμισε ότι ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο είχε προσκληθεί ωστόσο από τον Αμερικανό ομόλογό του να προσχωρήσει σε αυτό όργανο που ιδρύθηκε αρχικά για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Γάζας, και στη συνέχεια απέκτησε ευρύτερη αποστολή για την επίλυση συγκρούσεων παγκοσμίως.

Στο όργανο αυτό μετέχουν ηγέτες που κατηγορούνται για αυταρχισμό ή ότι υιοθετούν την εθνικιστική ιδεολογία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και χώρες που τους αφορά το μέλλον της Γάζας ή θέλουν να κερδίσουν την εύνοια του Αμερικανού προέδρου.

Το Μινσκ δηλώνει πως ενημέρωσε εγκαίρως την Ουάσινγκτον ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Ριζένκοφ σκόπευε να ταξιδέψει στην αμερικανική πρωτεύουσα για να εκπροσωπήσει τη Λευκορωσία στην πρώτη συνεδρίαση του "Συμβουλίου Ειρήνης".

"Η κατάσταση αυτή εγείρει φυσικά το ερώτημα: για ποια ειρήνη και για ποιο είδος συνοχής μιλάμε, εάν ακόμη και οι πιο βασικές διατυπώσεις για τη συμμετοχή μας δεν ολοκληρώθηκαν από τους διοργανωτές;" επέκρινε το λευκορωσικό υπουργείο.

Τα μόνιμα μέλη του "Συμβουλίου Ειρήνης" πρέπει να πληρώσουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την ένταξή τους σε αυτό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ