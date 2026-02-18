Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε πυρκαγιά σε κατάστημα πώλησης πυροτεχνημάτων στην κινεζική επαρχία Χουμπέι, με αποτέλεσμα να καούν 50 τετραγωνικά μέτρα από τους χώρους της επιχείρησης, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Σιανγκγιάνγκ της κεντρικής Κίνας ενώ τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται, σύμφωνα με το CCTV.

Οι εκρήξεις που σχετίζονται με πυροτεχνήματα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στην Κίνα, όπου τα βεγγαλικά χρησιμοποιούνται ευρέως και συχνά αδιακρίτως σε εορταστικές περιστάσεις όπως οι γιορτές για το Σεληνιακό Νέο Έτος, που ξεκίνησε χθες.

Τον Ιούνιο, έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη γειτονική Χουνάν είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 9 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 26.

Κάποιες πόλεις στην Κίνα έχουν απαγορεύσει τη χρήση πυροτεχνημάτων για λόγους ασφαλείας και εξαιτίας ανησυχιών για την μόλυνση του αέρα, αλλά τα μέτρα αυτά προκαλούν διαμάχη καθώς τα βεγγαλικά, που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για να διώξουν μακριά τα κακά πνεύματα, έχουν σημαντικό ρόλο στους εορτασμούς για το Νέο Κινεζικό Έτος.





Çin’de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü



Çin’in Hubei eyaletine bağlı Xiangyang şehrinde havai fişek ve maytap satılan dükkanda meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/H25jcpITKf — Yeni Journal (@yenijournal) February 18, 2026









Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ