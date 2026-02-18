Η Δημοκρατία της Σομαλιλάνδης εξέδωσε σήμερα Τρίτη επίσημη ανακοίνωση, με την οποία καταδικάζει δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη παρέμβαση» που υπονομεύει τις διμερείς και περιφερειακές σχέσεις.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της, η Σομαλιλάνδη τονίζει ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου συνιστούν παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Κέρατος της Αφρικής.

«Οι αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής των κρατών στο Κέρας της Αφρικής πρέπει να καθορίζονται από τις ίδιες τις κυβερνήσεις και τους λαούς της περιοχής», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με έμφαση στην ανάγκη αποφυγής εξαγωγής εξωτερικών ανταγωνισμών που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή.

Η Σομαλιλάνδη καλεί, παράλληλα, την Τουρκία να αποφύγει ενέργειες που «ενδέχεται να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις» και να τηρήσει τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της μη παρέμβασης και της κυρίαρχης λήψης αποφάσεων.

Στο ίδιο κείμενο υπογραμμίζεται ότι η εξωτερική πολιτική της Σομαλιλάνδης παραμένει προσανατολισμένη στη συνεργασία με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, στη βάση της ειρηνικής συνύπαρξης, της νομιμότητας και των «δημοκρατικών φιλοδοξιών του λαού της».



