Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία που διεξάγονται στη Γενεύη υπό αμερικανική μεσολάβηση, δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες αλλά επαγγελματικές, ενώ σημείωσε ότι μια νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

«Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν δύο ημέρες: για πολύ ώρα χθες με διάφορα σχήματα και στη συνέχεια περίπου δύο ώρες σήμερα», επεσήμανε ο Μεντίνσκι απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

«Ήταν δύσκολες αλλά επαγγελματικές. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να καθυστερήσει τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών, έπειτα από μια «δύσκολη» ημέρα συζητήσεων στη Γενεύη χθες, Τρίτη.

«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν όντως δύσκολες και μπορούμε να δηλώσουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις τριμερείς συνομιλίες στη Γενεύη είναι «απαραίτητη» προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη «ρεαλιστικών» συμφωνιών.

«Θεωρούμε ότι η συμμετοχή της Ευρώπης σε αυτή τη διαδικασία είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη εφαρμογή εντελώς ρεαλιστικών συμφωνιών» σημείωσε ο Ζελένσκι.

Εξάλλου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που συμμετέχουν στις συνομιλίες με τη Ρωσία στη Γενεύη συναντήθηκαν χθες με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ελβετίας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ