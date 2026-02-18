Σε μια κίνηση που υποδηλώνει σημαντική ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, τουλάχιστον 17 αεροσκάφη ανεφοδιασμού (tankers), μαζί με μεταγωγικά C-17 και ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης E-3 Sentry, κατευθύνονται προς την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Την κινητικότητα εντόπισαν παρατηρήσεις σε πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων.



Η εικόνα που συνοδεύει την ανάρτηση δείχνει χάρτη με διαδρομές πτήσεων από βάσεις στις ΗΠΑ, διασχίζοντας τον Ατλαντικό και κατευθυνόμενες προς την ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με τελικούς προορισμούς που φαίνονται να περιλαμβάνουν την Ιορδανία και άλλες συμμαχικές χώρες.





At least 17 tankers, alongside some C-17's and an E-3 Sentry, are currently moving toward Europe and the Middle East. pic.twitter.com/WhyRaVS61r — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 18, 2026





Η Κλίμακα της μετακίνησης



Σύμφωνα με πρόσθετες αναφορές από παρόμοιες πηγές, η κινητοποίηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Μέσα στις τελευταίες ώρες, εντοπίστηκαν 36 αμερικανικά αεροσκάφη να κατευθύνονται προς την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 22 tankers, 13 μεταγωγικών και ενός E-3.





🔴36 American aircraft were spotted in the past four hours heading towards the Middle East, including 22 refueling aircraft, 13 transport aircraft, and an E-3 early warning aircraft. pic.twitter.com/R004H1nVrk — Oday (@HamzaOday775) February 18, 2026



Αυτή η μαζική μεταφορά έρχεται ως συνέχεια μιας ευρύτερης ενίσχυσης, με πάνω από 50 μαχητικά αεροσκάφη, όπως F-22 Raptors, F-35 Lightning II και F-16 Fighting Falconsμ να έχουν μεταφερθεί στην περιοχή τις τελευταίες 24 ώρες. Οι πτήσεις ξεκινούν από βάσεις στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο (όπως η RAF Lakenheath), με ενδιάμεσους σταθμούς σε Ισπανία, Ελλάδα (Κρήτη) και Ιταλία, πριν φτάσουν σε βάσεις όπως η Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, η Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία και η Al Udeid στο Κατάρ.





MORE & MORE: Multiple U.S. Air Force KC-135 and KC-46 refueling tankers were tracked overnight moving northeast across the U.S., likely preparing for transatlantic flights to Europe.



Since January 15, at least 163 U.S. C-17 and C-5 heavy airlift flights have moved from the U.S.… pic.twitter.com/J4nSc5hsfy — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026





Παράλληλα, παρατηρείται συνεχής ροή μεταγωγικών C-17 και C-5M, με τουλάχιστον 163 πτήσεις από τις 15 Ιανουαρίου, μεταφέροντας εξοπλισμό αεράμυνας, πυραύλους Patriot και THAAD, καθώς και άλλα υλικά υποστήριξης.



Αναλυτές εκτιμούν ότι η συνολική αμερικανική αεροπορική δύναμη στην περιοχή ξεπερνά πλέον τα 400 μαχητικά, όταν συνυπολογιστούν και οι ισραηλινές δυνάμεις.





Multiple additional KC-135 Stratotankers and KC-46 Pegasus are currently departing from other bases across the United States heading northeast, many likely preparing to cross the Atlantic towards Europe and the Middle East. https://t.co/FLca4iHNlR pic.twitter.com/LY3lBeGj6w — OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2026





Ναυτική Ενίσχυση - Δύο Αεροπλανοφόρα στην Περιοχή



Η αεροπορική κινητοποίηση συμπληρώνεται από ναυτικές δυνάμεις. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται ήδη στην Αραβική Θάλασσα, συνοδευόμενο από καταδρομικά και αντιτορπιλικά, ενώ το USS Gerald R. Ford – το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο – κατευθύνεται προς την περιοχή από την Καραϊβική, με αναμενόμενη άφιξη σε περίπου τρεις εβδομάδες.



Η ενίσχυση αυτή λαμβάνει χώρα εν μέσω υψηλών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κατά τη διάρκεια έμμεσων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στη Γενεύη. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι "επιτυχείς", αλλά η στρατιωτική κινητοποίηση ερμηνεύεται ως μέσο πίεσης ή προετοιμασία για πιθανή σύγκρουση.



Διαβάστε επίσης: Ιράν: Δεν εγκαταλείπει το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά δεν θέλει πυρηνικά όπλα