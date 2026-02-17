Σημαντικό βήμα στη διαδικασία των έμμεσων διαπραγματεύσεων ανακοίνωσε από τη Γενεύη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αρχίσουν να εργάζονται πάνω σε πιθανά κείμενα συμφωνίας και να τα ανταλλάξουν.

Όπως ανέφερε, έχει επιτευχθεί κατανόηση επί των βασικών αρχών, γεγονός που επέτρεψε τη μετάβαση από το στάδιο των γενικών τοποθετήσεων.





Ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο υπήρξαν θετικές εξελίξεις, διευκρινίζοντας ωστόσο πως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω διαπραγμάτευση. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε σύντομα σε συμφωνία, αλλά ότι ο δρόμος έχει ξεκινήσει», υπογράμμισε.



Πηγή: skai.gr