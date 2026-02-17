Προσωρινό κλείσιμο τμημάτων των Στενών του Ορμούζ για λίγες ώρες την Τρίτη ανακοίνωσε το Ιράν, επικαλούμενο «λόγους ασφαλείας» στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, η απόφαση αφορά προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καθώς μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης θα διεξάγουν γυμνάσια στην κρίσιμη θαλάσσια οδό.







Video of IRGC Navy officially closing part of Strait of Hormuz today for a few hours for "smart control" exercise including Sayyad 3F SAM launch from Soleimani class corvette VLS in 150 km range & Anti-Ship missiles launch from sea & coast as well as seizing a merchant vessel. pic.twitter.com/QhABuQ6CDg — Mehdi H. (@mhmiranusa) February 17, 2026

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τη σημαντικότερη οδό εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως. Βρίσκονται ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν/Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Στο στενότερο σημείο τους έχουν πλάτος μόλις 33 χιλιόμετρα, ενώ οι ναυτιλιακοί διάδρομοι είναι περίπου 3 χιλιόμετρα ανά κατεύθυνση, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα σε εντάσεις ή στρατιωτικές κινήσεις.

Αποτελούν τη μοναδική θαλάσσια δίοδο προς τον Περσικό Κόλπο, εξυπηρετώντας τις εξαγωγές μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα ΗΑΕ.





Το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία χαρακτηρίζονται ως το «σημαντικότερο παγκόσμιο σημείο διέλευσης πετρελαίου».

Η ανακοίνωση για το προσωρινό κλείσιμο, έστω και για λίγες ώρες, αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά από τις διεθνείς αγορές και τις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή στη ροή πετρελαίου μέσω της περιοχής έχει άμεσες γεωοικονομικές επιπτώσεις.



