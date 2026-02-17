Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα. Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει. Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.
Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.
In fiamme il teatro Sannazzaro, paura tra i residenti della zona— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) February 17, 2026
'Siamo svegli dalle cinque, c'è una nube impressionante'
(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Le fiamme, alte, il fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia. pic.twitter.com/wTeXSawHCt
🔥Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) February 17, 2026
Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui é in corso l’evacuazione dei residenti. In corso operazioni di 5 squadre dei Vigili del Fuoco. Foto di Tommaso Ederoclite. pic.twitter.com/yDELngQzv1
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ