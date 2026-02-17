Στη Ρωσία ανακοινώθηκε η πρώτη εκτόξευση της μη επανδρωμένης στρατοσφαιρικής πλατφόρμας «Barrage-1», η οποία παρουσιάζεται ως μια πιο οικονομική εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών.

Σχολιάζοντας πληροφορίες από ρωσικές πηγές, ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας και σύμβουλος του υπουργού Άμυνας, Σεργκέι «Flash» Μπεκρεστνόφ, ανέφερε ότι η συσκευή φέρεται να αναπτύχθηκε από την εταιρεία «Aerodrommash» σε συνεργασία με το Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μόσχας Bauman που φέρει το όνομα του Ν. Ε. Μπάουμαν. Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, το «Barrage-1» μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 100 κιλά σε ύψος έως και 20 χιλιομέτρων και να χρησιμοποιεί σύστημα πνευματικού έρματος για την αλλαγή του ύψους πτήσης και την αξιοποίηση των αερίων ρευμάτων.

Τι είναι οι στρατοσφαιρικές πλατφόρμες;

Πρόκειται για συσκευές που λειτουργούν σε ύψη περίπου 20–40 χιλιομέτρων, στα κατώτερα στρώματα της στρατόσφαιρας. Τα ύψη αυτά υπερβαίνουν τα όρια των συμβατικών αεροσκαφών, ωστόσο τα αερόστατα μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να αιωρούνται πάνω από συγκεκριμένη περιοχή χάρη στα επικρατούντα ρεύματα αέρα, επιτρέποντας τη σταθερή τοποθέτησή τους ή τη μετακίνησή τους προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, το «Barrage-1» θα μπορούσε να αποτελέσει φθηνότερη εναλλακτική λύση έναντι των δορυφορικών συστοιχιών χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO) και να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνίες 5G NTN (Non-Terrestrial Networks). Η τοποθέτηση πομπών σε ύψος 20 χιλιομέτρων θεωρητικά επιτρέπει την κάλυψη μεγάλων εκτάσεων χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης επίγειας υποδομής.

Κατά τον Σεργκέι «Flash» Μπεκρεστνόφ, η τεχνολογία των στρατοσφαιρικών πλατφορμών έχει τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές εφαρμογές: σε καιρό ειρήνης θα μπορούσε να αντικαταστήσει αναμεταδότες-δορυφόρους και να λειτουργήσει ως «ιπτάμενος» σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας· σε στρατιωτικό πλαίσιο, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για αναγνώριση, αναμετάδοση σημάτων, διόρθωση πυρών και άλλες αποστολές. Παρόμοιες ιδέες έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν, ιδίως σε σχέση με τη χρήση στρατοσφαιρικών αερόστατων για στρατιωτικούς σκοπούς.

Τι σημαίνει αυτό για την Ουκρανία;

Ο ειδικός τονίζει τη σημασία ύπαρξης μέσων εντοπισμού και αντιμετώπισης τέτοιων αντικειμένων στον εναέριο χώρο. Αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα τύπου S-300 θα μπορούσαν θεωρητικά να πλήξουν στόχους σε ύψη 20–30 χιλιομέτρων, ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τη συγκεκριμένη έκδοση και τις συνθήκες χρήσης. Προς το παρόν πρόκειται για δοκιμαστική εκτόξευση και η περαιτέρω εξέλιξη του θέματος απαιτεί επίσημη επιβεβαίωση.