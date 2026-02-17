Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη χθες Δευτέρα εναντίον των «συνεπειών» που θα αντιμετωπίσει εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν από τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα.

«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον. «Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (...) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters