"Κληθήκαμε να συμμετάσχουμε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα ως παρατηρητές και θεωρήσαμε ότι πρέπει να πάμε διότι θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές αλλά ως παρατηρητές, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή", δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

"Η επιλογή να είμαστε παρατηρητές εξαρτήθηκε από το άρθρο 9 του Καταστατικού του Συμβουλίου, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα", πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

"Θα το πράξουμε διότι κάναμε πολλά για τη Γάζα και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Είμαστε από τις χώρες που κατέβαλαν τις μεγαλύτερες προσπάθειες. Η Ιταλία είναι η δυτική χώρα που υποδέχθηκε τους περισσότερους πρόσφυγες", ολοκλήρωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι.



Διαβάστε επίσης: Στην Ουάσινγκτον η ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» - Συμμετέχει ως παρατηρητής





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ