Η Πολωνία θα πρέπει να αποκτήσει το δικό της πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, δεδομένης της απειλής που θέτει η Ρωσία, δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι.

Μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Polsatnews χθες, ο Ναβρότσκι δήλωσε ότι «η πορεία προς μια πολωνική πυρηνική ικανότητα - με όλο τον σεβασμό των διεθνών κανονισμών - είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε».

Ο ακροδεξιός πρόεδρος είναι αρχιστράτηγος του πολωνικού στρατού.

Η χώρα της Ανατολικής Ευρώπης συνορεύει με την Ουκρανία - η οποία αμύνεται απέναντι στους Ρώσους εισβολείς εδώ και τέσσερα χρόνια - καθώς και με τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας.

Δεδομένου ότι η Πολωνία βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα μιας ένοπλης σύγκρουσης, η ασφάλεια της χώρας θα πρέπει να ενισχυθεί με ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, υποστήριξε ο Ναβρότσκι.

Δεν είπε πει πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Ερωτηθείς αν φοβάται μια ρωσική αντίδραση σε μια τέτοια κίνηση, ο Πολωνός πρόεδρος είπε: «Η Ρωσία μπορεί να αντιδράσει με επιθετικότητα σε οτιδήποτε».

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ φάνηκε να κρατά αποστάσεις από την πρόταση του προέδρου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PAP, ο Κοσινιάκ δήλωσε ότι το ζήτημα των πυρηνικών όπλων είναι «το πιο ευαίσθητο από όλα τα ευαίσθητα ζητήματα».

Ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι τάσσεται υπέρ της δημιουργίας των δικών της ερευνητικών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Πολωνίας, αλλά πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερο να αναληφθεί δράση παρά να μιλήσει για σχέδια και προθέσεις.

Η Πολωνία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι ένας από τους στενότερους στρατιωτικούς και πολιτικούς συμμάχους της Ουκρανίας.

Με τη δήλωσή του αυτή, ο Ναβρότσκι προχώρησε ένα βήμα παραπέρα από τον προκάτοχό του Αντρέι Ντούντα, ο οποίος είχε δηλώσει το 2024 ότι η χώρα του ήταν έτοιμη να εγκαταστήσει αμερικανικά πυρηνικά όπλα στο έδαφός της στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε τότε ότι δεν είχε προγραμματιστεί επέκταση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πυρηνικά όπλα σε ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων για πολλές δεκαετίες. Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες, αλλά πιστεύεται ότι τα όπλα αυτά βρίσκονται στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Τουρκία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ