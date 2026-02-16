Ένα βρέφος που έπασχε από έναν σπάνιο αγγειακό όγκο και κινδύνευε να πεθάνει έλαβε θεραπεία ενδομητρίως στη Γαλλία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στον κόσμο για τη συγκεκριμένη πάθηση, ανακοίνωσαν οι θεράποντες ιατροί του.

Προς το τέλος του έβδομου μήνα της εγκυμοσύνης εντοπίστηκε ο όγκος (σύνδρομο Κάσαμπακ-Μέριτ) στο έμβρυο, σε μια μαιευτική κλινική της Μιλούζ, στην ανατολική Γαλλία. Λόγω του όγκου στο ύψος του λαιμού, υπήρχε κίνδυνος να κλείσει ο αεραγωγός και να πεθάνει το μωρό πριν από τη γέννησή του, εξήγησε ο γιατρός Κρις Μινέλα, του Κέντρου Προγεννητικής Διάγνωσης των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Στρασβούργου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο νοσοκομείο «Γυναίκα-Μητέρα-Παιδί» της Μιλούζ.

Ο όγκος μεγάλωνε πολύ γρήγορα και είχε καλύψει όλη τη βάση του προσώπου του εμβρύου.

Μετά τη διάγνωση, το Κέντρο Αναφοράς των Αγγειακών Επιδερμικών Ανωμαλιών των Δημόσιων Νοσοκομείων της Λιόν, που ειδικεύεται στις σπάνιες νόσους, πρότεινε να χορηγηθεί στο έμβρυο, πριν από τη γέννησή του, ένας αντιαγγειογενετικός παράγοντας (το φάρμακο Sirolimus, που περιορίζει την ανάπτυξη αγγείων), υπό την επίβλεψη του καθηγητή Λοράν Γκιμπό.

Το φάρμακο, που χορηγείται δια του στόματος στη μητέρα, περνάει το φράγμα του πλακούντα και φτάνει στο έμβρυο, επιτρέποντας να σταματήσει η ανάπτυξη του όγκου.

«Ήταν ο μοναδικός τρόπος για να σωθεί το μωρό», εξήγησε ο καθηγητής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις 14 Νοεμβρίου 2025 ο Ισά γεννήθηκε με καισαρική. Το μέγεθος του όγκου είχε μειωθεί και δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί για να αναπνέει. Τα αιμοπετάλιά του ωστόσο ήταν αρκετά χαμηλά και για αυτό του έγινε μετάγγιση.

«Είναι μια θεραπεία πέραν των συνηθισμένων, που μας επέτρεψε να σώσουμε αυτό το αγοράκι και η δυσπλασία του σταθεροποιήθηκε», είπε η Δρ Αλεξάντρα Σπίγκε-Μπουαντίντ, αιματολόγος στην παιδιατρική υπηρεσία GHR της Μιλούζης-Νότιας Αλσατίας, που παρακολουθεί τον Ισά από τη γέννησή του.

Σήμερα το βρέφος είναι 3 μηνών και έχει έναν όγκο στο κάτω μέρος του προσώπου του, όμως είναι ζωηρός και χαρούμενος. «Παρά τον όγκο του, είναι ένα φυσιολογικό παιδί, τρώει καλά, μεγαλώνει καλά», είπε η 34χρονη μητέρα του, η Βιβιάν.

Το μωρό επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας ένα μήνα μετά τη γέννησή του. Παρακολουθείται τακτικά στο νοσοκομείο και συνεχίζει τη θεραπεία με το Sirolimus.

«Τον βλέπω κάθε εβδομάδα και μπορώ να σας πω ότι τα πάει πολύ καλά. Κρατάει καλά το κεφάλι του, μας στέλνει ωραία χαμόγελα», είπε η Δρ Σπίγκελ-Μπουαντίντ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ