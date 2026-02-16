Την αναβάθμιση της συνεργασίας Σερβίας και Αζερμπαϊτζάν σε επίπεδο εταιρικής στρατηγικής σχέσης συμφώνησαν στο Βελιγράδι οι πρόεδροι των δύο χωρών, Αλεξάνταρ Βούτσιτς και Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Ο Αζέρος πρόεδρος πραγματοποίησε, στις 15 και 16 Φεβρουαρίου, διήμερη επίσκεψη στη Σερβία. Κατά την επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας ενώ υπεγράφησαν εφτά διμερής συμφωνίες που αφορούν τους τομείς: της οικονομίας, της ενέργειας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της υγείας. Συμφωνήθηκε επίσης και το πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας για το 2026.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν ανήγγειλε την έναρξη μίας πιο δυναμικής επενδυτικής δραστηριότητας στη Σερβία από εταιρίες της χώρας του. Η σημαντικότερη συμφωνία αφορά την ενέργεια όπου προβλέπεται η αύξηση παροχής αζέρικου φυσικού αερίου μέσω του διασυνδετήριου αγωγού Βουλγαρίας-Σερβίας (IBS) και η κατασκευή κοινής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη πόλη Νις, στη νότια Σερβία. Η δυναμικότητα του σταθμού θα έχει ισχύ 500 MW και εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα τροφοδοτεί και το δίκτυο τηλεθέρμασης με ζεστό νερό. Το έργο θα υλοποιήσει κοινοπραξία (50/50 joint venture) μεταξύ της αζέρικης κρατικής εταιρείας SOCAR και των σερβικών κρατικών εταιρειών EPS (δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού) και Srbijagas (δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου). Η λειτουργία της μονάδας αναμένεται μέσα στο 2029.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ