Ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος του CHP για την προεδρία της Τουρκίας, Εκρέμ Ιμάμογλου, εμφανίστηκε εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου στην υπόθεση που αφορά την κατηγορία περί «πλαστογραφίας επίσημων εγγράφων», μετά την ακύρωση του 31χρονου πανεπιστημιακού του διπλώματος.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατά την κατάθεσή του προειδοποίησε ότι όσοι τον στοχοποιούν «θα τρέχουν σαν τα ποντίκια», βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«TRT, Αναντολού, ανυπόληπτοι και άνευ προσωπικότητας πληρωμένοι εκτελεστές εντός δημοσιογραφικών οργανισμών... Σύντομα θα τους δείτε να τρέχουν σαν τα ποντίκια», δήλωσε ενώπιον του δικαστή σήμερα.

Η υπόθεση αφορά στην απόφαση του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, το οποίο στις 18 Μαρτίου 2025 ακύρωσε το δίπλωμα του Ιμάμογλου επικαλούμενο «προφανές σφάλμα» και «ακυρότητα», αναφορικά με τη μετεγγραφή του από «πανεπιστήμιο» των Κατεχομένων. Δεν κινήθηκε, ωστόσο, νομική διαδικασία κατά άλλων φοιτητών της ίδιας περιόδου.

Υπεράσπιση με πολιτικές αιχμές

Στην απολογία του, ο Ιμάμογλου άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «κατηγορητήριο γεμάτο ψέματα και συκοφαντίες» και για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης.

Υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν αφορά το δίπλωμα, αλλά αποτελεί πολιτική στοχοποίηση, αποδίδοντας τη δίωξη στο «φόβο της εξουσίας απέναντι στην εκλογική του απήχηση» και επειδή θεωρείται πιθανός αντίπαλος στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Έκανε λόγο για «απόπειρα πολιτικού πραξικοπήματος της 19ης Μαρτίου», υποστηρίζοντας ότι το κόστος για τη χώρα ξεπέρασε τα 250 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, κατηγόρησε το προεδρικό σύστημα ότι έχει συγκεντρώσει υπερβολικές εξουσίες σε ένα πρόσωπο, κάνοντας λόγο για «υπαρξιακή απειλή» για τη δημοκρατία.

Ο Ιμάμογλου καταφέρθηκε και εναντίον των δικαστικών λειτουργών, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία είναι «απολύτως πολιτική» και ότι στόχος είναι ο ίδιος και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Προειδοποίησε ότι «η κάλπη θα έρθει» και ότι όσοι ευθύνονται για «παράνομες πράξεις» θα λογοδοτήσουν.

Διαβάστε επίσης: Ο «Τσαγρί Μπέη» απέπλευσε για Σομαλία - Πρώτη αποστολή τουρκικού γεωτρυπάνου