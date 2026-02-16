Ο κατηγορούμενος για την αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ τον Δεκέμβριο εμφανίστηκε για πρώτη φορά σήμερα, για περίπου πέντε λεπτά, μέσω βιντεοσύνδεσης, ενώπιον δικαστηρίου της Αυστραλίας, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση ABC.

Ο Ναβίντ Ακράμ και ο πατέρας του Σατζίντ Ακράμ--αυτός ο τελευταίος σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης--κατηγορούνται πως πυροβολούσαν επί δέκα λεπτά την Κυριακή 14η Δεκεμβρίου εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην πασίγνωστη παραλία, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους.

Στον Ναβίντ Ακράμ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία και 15 ανθρωποκτονίες από πρόθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, είναι προσήλυτος στην ιδεολογία της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP