Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους σε όλο τον θύλακο, ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι αντέδρασε σε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μερικές ώρες προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαιτήσει τον «πλήρη και άμεσο» αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Η πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας που αναφέρεται στις αρχές της Χαμάς, ανέφερε πως βομβαρδισμός έπληξε σκηνή εκτοπισμένων στον τομέα όπου βρίσκεται η Τζαμπάλια (βόρεια), σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους.

Άλλο πλήγμα σκότωσε επίσης πέντε ανθρώπους στη Χαν Γιούνις (νότια). Άλλοι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας και στη Μπέιτ Λάχια (βόρεια), πάντα κατά την πολιτική προστασία.

Τα νοσοκομεία Σίφα στην πόλη της Γάζας και Νάσερ στη Χαν Γιούνις επιβεβαίωσαν πως παρέλαβαν επτά πτώματα.

«Το Ισραήλ δεν καταλαβαίνει τι είναι κατάπαυση του πυρός, ή ανακωχή. Έχει κηρυχθεί ανακωχή εδώ και μήνες, αλλά μας βομβαρδίζουν, λένε το ένα και κάνουν το άλλο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Αμπού Άσκαρ, ανιψιός του οποίου σκοτώθηκε χθες.

Κατά τον ίδιο, τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων στη Τζαμπάλια «ενώ κοιμούνταν έξω, στον δρόμο».

Στη Χαν Γιούνις, δεκάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ για να θρηνήσουν συγγενείς τους, τα πτώματα των οποίων ήταν τυλιγμένα σε λευκά νεκρικά σάβανα, σύμφωνα με πλάνα που τράβηξαν εικονολήπτες του AFP.

«Υπόγειες εγκαταστάσεις»

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι διεξήγαγε πλήγματα αφού εντόπισε «οπλισμένους τρομοκράτες που καλύπτονταν» αφού «πιθανόν είχαν βγει από υπόγειες εγκαταστάσεις» στην Μπέιτ Χανούν (βόρεια).

Κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, πρόσθεσε πως οι άνδρες αυτοί είχαν περάσει τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή, που χωρίζει τις περιοχές που κατέχει ακόμη από τον υπόλοιπο θύλακο.

Το να «στοχοποιούνται εκτοπισμένοι μέσα στις σκηνές τους είναι σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», αντέτεινε από την άλλη εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Χαζέμ Κάσεμ.

Παρότι συνεχίζουν να καταγράφονται σχεδόν καθημερινά ανταλλαγές πυρών στη Λωρίδα της Γάζας, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε στα μέσα Φεβρουαρίου πως ξεκινά η λεγόμενη δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που υποτίθεται ότι θα βάλει οριστικό τέλος στον πόλεμο.

Προβλέπει προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, τον αφοπλισμό της Χαμάς --το κίνημα απορρίπτει το ενδεχόμενο--, την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ) και ανοικοδόμηση.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να κατέχει πάνω από τον μισό θύλακο.

«Πλήρης και άμεση αποστρατιωτικοποίηση»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απαίτησε χθες την «πλήρη και άμεση» αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του σχεδίου του.

«Είναι πολύ σημαντικό η Χαμάς να τηρήσει τη δέσμευσή της να προχωρήσει σε πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, διαβεβαιώνοντας ακόμη ότι τα μέλη του «συμβουλίου ειρήνης» του θα ανακοινώσουν, την ερχόμενη Πέμπτη 19η Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, πως κατανέμουν 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση του θυλάκου, ο οποίος υπέστη πελώρια καταστροφή στον πόλεμο.

Η MSF αναστέλλει δραστηριότερες σε νοσοκομείο

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) έκανε γνωστό πως αποφάσισε στα τέλη Ιανουαρίου να αναστείλει δραστηριότητές της που δεν κρίνει απόλυτα απαραίτητες στο νοσοκομείο Νάσερ, από τα μεγαλύτερα του θυλάκου, αφού ασθενείς και μέλη του προσωπικού της διαπίστωσαν την παρουσία «ενόπλων, ενίοτε μασκοφόρων».

Η MSF ανέφερε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιοι ήταν οι ένοπλοι, ενώ από την πλευρά του το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς, για νιοστή φορά, ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Έπειτα από υπερβολικά πολύ καιρό, η MSF επιτέλους παραδέχθηκε αυτό που το Ισραήλ έλεγε εξαρχής: η Χαμάς χρησιμοποιεί το νοσοκομείο Νάσερ ως βάση τρομοκρατών», ανέφερε ο COGAT, οργανισμός του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ αρμόδιος για τις παλαιστινιακές πολιτικές υποθέσεις.

Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες αυτής της φύσης.

Συνολικά, 601 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο, σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει υποστεί τέσσερις απώλειες.

Έπειτα από τέσσερις και πλέον μήνες ανακωχής, η Λωρίδα της Γάζας παραμένει βυθισμένη σε μείζονα ανθρωπιστική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP