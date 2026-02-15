Το λιμάνι Ταμάν στη Ρωσία επλήγη από μία επίθεση ουκρανικών drones που προκάλεσε καταστροφές στις υποδομές του, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ δήλωσε επίσης, ότι από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ