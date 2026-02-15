Σαφές ιδεολογικό και γεωπολιτικό στίγμα έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Από το βήμα του Hotel Bayerischer Hof, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας παρουσίασε το περίγραμμα μιας «ανανεωμένης Δύσης», με αιχμή την εθνική κυριαρχία, την επαναβιομηχάνιση και τον έλεγχο των συνόρων.

Ο Ρούμπιο συνέδεσε το παρόν με τις κρίσιμες στιγμές του Ψυχρού Πολέμου, υπενθυμίζοντας ότι όταν ξεκίνησε η Διάσκεψη το 1963, η Ευρώπη ήταν διχασμένη και ο κόσμος βρισκόταν υπό τη σκιά της πυρηνικής απειλής. Όπως ανέφερε, τότε η Δύση επικράτησε επειδή είχε κοινό σκοπό και πίστη στις αξίες της.

Κριτική στο «τέλος της Ιστορίας»

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ άσκησε δριμεία κριτική στην αντίληψη που επικράτησε μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ότι δηλαδή ο κόσμος είχε εισέλθει στο «τέλος της Ιστορίας». Όπως υποστήριξε, η πεποίθηση ότι το ελεύθερο εμπόριο και οι διεθνείς θεσμοί θα υποκαθιστούσαν τα εθνικά συμφέροντα αποδείχθηκε αυταπάτη.

Κατά τον ίδιο, η αποβιομηχάνιση στη Δύση δεν ήταν αναπόφευκτη, αλλά αποτέλεσμα συνειδητών πολιτικών επιλογών που μετέφεραν παραγωγή και θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, καθιστώντας τις δυτικές οικονομίες εξαρτημένες από ανταγωνιστές και αντιπάλους.

Μετανάστευση, ενέργεια και κυριαρχία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο μεταναστευτικό, χαρακτηρίζοντας την ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση «κρίση που μετασχηματίζει και αποσταθεροποιεί» τις δυτικές κοινωνίες. Ο έλεγχος των συνόρων, όπως είπε, αποτελεί πράξη εθνικής κυριαρχίας και όχι έκφραση ξενοφοβίας.

Παράλληλα, επέκρινε ενεργειακές πολιτικές που –κατά την άποψή του– επιβαρύνουν τις δυτικές κοινωνίες, ενώ ανταγωνιστικές δυνάμεις αξιοποιούν ορυκτά καύσιμα για να ενισχύσουν την ισχύ τους.

Το όραμα Τραμπ για μια «νέα Δύση»

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι υπό τον Πρόεδρο Ντόνλαντ Τραμπ, οι ΗΠΑ επιδιώκουν «ανανέωση και αποκατάσταση», με συμμάχους που είναι ισχυροί, αυτάρκεις και περήφανοι για την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους σε μια συμμαχία που δεν θα περιορίζεται στη στρατιωτική συνεργασία, αλλά θα επεκτείνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τη διαστημική τεχνολογία, την αυτοματοποίηση και την ασφάλεια κρίσιμων πρώτων υλών. Όπως είπε, η Δύση μπορεί να διαμορφώσει εκ νέου τον 21ο αιώνα, εφόσον εγκαταλείψει τη «διαχειριζόμενη παρακμή».

Ουκρανία: «Δοκιμάζουμε αν υπάρχει περιθώριο λύσης»

Απαντώντας σε ερώτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι τα ζητήματα έχουν περιοριστεί στα «σκληρότερα ερωτήματα», ενώ παραμένει ασαφές κατά πόσο η Ρωσία είναι έτοιμη για ουσιαστικό συμβιβασμό. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις κυρώσεις και τη στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για διερεύνηση μιας διαπραγματευτικής λύσης «δίκαιης και βιώσιμης».

Σχέσεις με την Κίνα: Αναγκαίος ρεαλισμός

Σε ό,τι αφορά το Πεκίνο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον έχει υποχρέωση να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα, παρά τις θεμελιώδεις διαφορές. Όπως είπε, οι εθνικές επιδιώξεις των δύο δυνάμεων συχνά συγκρούονται, ωστόσο η διαχείριση αυτών των εντάσεων αποτελεί πυρήνα της διπλωματίας.

Κατέστησε σαφές ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να έρχεται εις βάρος των αμερικανικών εθνικών συμφερόντων, προσθέτοντας ότι ο ανταγωνισμός με την Κίνα θα συνεχίσει να αποτελεί διαρκή πρόκληση για τη Δύση.

«Η μοίρα μας είναι αλληλένδετη»

Κλείνοντας, ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ανήκουν στον ίδιο πολιτισμό και μοιράζονται κοινή ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Σε μια περίοδο όπου, όπως σημείωσε, ακούγονται φωνές περί «τέλους της διατλαντικής εποχής», διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει αποστασιοποίηση, αλλά αναζωογόνηση της συμμαχίας.

Το μήνυμα από το Μόναχο ήταν σαφές: για την αμερικανική ηγεσία, η ανασυγκρότηση της Δύσης περνά μέσα από την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας, την οικονομική αυτάρκεια και μια συμμαχία έτοιμη να υπερασπιστεί ενεργά τα συμφέροντα και τις αξίες της.



