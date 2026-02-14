«Παραλήρημα ενός άρρσωτου ανθρώπου»... Με την παραπάνω φράση αντέδρασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, στις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Διάσκεψη του Μονάχου.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την επ' αόριστον αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις δηλώσεις του στη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε, ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών, αν πρώτα δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός στο μέτωπο του πολέμου.

Η Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε την τοποθέτηση του Ουκρανού προέδρου, εκφράζοντας την εντονότατη δυσαρέσκεια του Κρεμλίνου, καθώς μέσα στη λίστα των απαιτήσεων της Ρωσίας για τη λήξη του πολέμου, η οποία -λίστα- έχει συζητηθεί και με την αμερικανική πλευρά, περιλαμβάνεται ως σαφής όρος και η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία.

«Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηχούν εδώ και καιρό τις παραληρηματικές ιδέες ενός ασθενούς και ένδειξη της ψυχικής του ασθένειας. Και υπάρχουν άφθονες αποδείξεις γι' αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Ζαχάροβα.

«Αυτά που λέει ο Ζελένσκι δεν μπορούν πλέον να ονομάζονται απλώς δηλώσεις. Είναι παραληρήματα ενός άρρωστου, μιας ψυχικής ασθένειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, «Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός στοιχείων που το υποστηρίζουν αυτό», πρόσθεσε.

«Τη μία στιγμή παροτρύνει τους πάντες να οργανώσουν την εκλογική διαδικασία και στη συνέχεια σε ένα δευτερόλεπτο, είτε αλλάζει γνώμη, είτε τις αναβάλλει», τόνισε η Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ επεσήμανε επίσης ότι «δεν προκαλεί πλέον έκπληξη ότι το καθεστώς του Κιέβου βασανίζει την Ουκρανία. Το έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει αυτό».

Πηγή: skai.gr