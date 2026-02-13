Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι, ο οποίος απείλησε αστυνομικούς κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, εξουδετερώθηκε από τα πυρά τους και διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα, 7:00 μ.μ. στην Κύπρο), λίγο πριν από την τελετή αφής της φλόγας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ένας χωροφύλακας τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επίθεση με μαχαίρι, προτού ο δράστης πυροβοληθεί και εξουδετερωθεί, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές.

Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις ασφαλείας και έρευνα διενεργεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

To Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αναφέρει πως ο δράστης είναι κάτοικος του Σεν-Σαιν-Ντενί, βορειοανατολικά του Παρισιού, και έχει απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μεταδίδει η εφημερίδα Le Parisien, πρόκειται για τον 48χρονο Μπραχίμ Μπ., ο οποίος τον Ιούνιο του 2012 είχε μαχαιρώσει δύο αστυνομικούς στις Βρυξέλλες. Τότε είχε δηλώσει πως ήθελε να τιμωρήσει τις βελγικές αρχές για την απαγόρευση της μπούρκας σε δημόσιους χώρους. Είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη και αποφυλακίστηκε πριν από δυο μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ