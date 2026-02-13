Σε μια ασυνήθιστη δημόσια παρέμβαση, η Central Intelligence Agency (CIA) δημοσίευσε βίντεο στα κινεζικά με τίτλο «Ο λόγος που βγαίνουμε μπροστά: Για να σώσουμε το μέλλον», απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες της Κίνας να επικοινωνήσουν μυστικά με την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε χθες 12 Φεβρουαρίου, περιγράφει την ιστορία ενός φανταστικού Κινέζου άνδρα ο οποίος λαμβάνει μια «δύσκολη αλλά σημαντική απόφαση»: να επικοινωνήσει ανώνυμα με τη CIA μέσω του συστήματος Tor. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η συλλογή «αληθινών πληροφοριών» για όσα συμβαίνουν στην Κίνα.

Η υπηρεσία δηλώνει ότι αναζητά πρόσωπα με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, στρατιωτικούς, αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και άτομα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διπλωματίας, της οικονομίας, της επιστήμης και των προηγμένων τεχνολογιών. «Οι πληροφορίες που κατέχετε μπορεί να είναι πιο πολύτιμες απ’ όσο νομίζετε», τονίζεται στο μήνυμα.

Η CIA διαβεβαιώνει ότι σέβεται και προστατεύει όσους επιλέγουν να συνεργαστούν, υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια των πηγών αποτελεί «επαγγελματική υποχρέωση». Παράλληλα, παρέχει αναλυτικές οδηγίες για ασφαλή επικοινωνία μέσω της κρυφής υπηρεσίας Tor και ζητά υπομονή μετά την αποστολή πληροφοριών, ώστε να αξιολογηθούν με τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία του αποστολέα.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο ερμηνεύεται ως ένδειξη εντατικοποίησης των προσπαθειών των ΗΠΑ να αντλήσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της Κίνας, σε μια περίοδο αυξημένου γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.



