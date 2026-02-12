Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα το Ιράν πως θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ τραυματικές» συνέπειες εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία στο τέλος των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικές, πολύ τραυματικές (σ.σ. οι συνέπειες)», είπε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εκτιμώντας πως οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν εντός ενός μήνα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ