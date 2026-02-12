Δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού, φορτωμένα με ανθρωπιστική βοήθεια, έφτασαν σήμερα την Κούβα, η οποία διανύει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση, η οποία επιδεινώνεται από τις πιέσεις που ασκεί στο νησί η Ουάσινγκτον.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι τα δύο πλοία, τα Papaloapan και Isla Holbox, που μεταφέρουν περισσότερους από 800 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας εκ μέρους της αριστερής προέδρου του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, μπήκαν νωρίς το πρωί στον κόλπο του λιμανιού της Αβάνας.

Το Μεξικό προσπαθεί παράλληλα να διαπραγματευτεί μια ενδεχόμενη αποστολή πετρελαίου στην Κούβα, χωρίς να υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ οι οποίες απειλούν να επιβάλουν δασμούς σε όποια χώρα εφοδιάσει με καύσιμα την Αβάνα.

Σύμφωνα με τη μεξικανική κυβέρνηση, τα δύο φορτία που έφτασαν σήμερα, συνολικού βάρους 814 τόνων, περιλαμβάνουν κυρίως γάλα σε σκόνη, προϊόντα κρέατος, μπισκότα, καρότα, ρύζι και είδη προσωπικής υγιεινής.

«Το Μεξικό εξέφραζε ανέκαθεν την αλληλεγγύη του στην Κούβα», είπε μια κάτοικος, η Μαρίλα Γκαρσία, 52 ετών, που βρισκόταν στην προκυμαία της Αβάνας. Ένας 34χρονος ψαράς, ο Ελιέσερ Ροδρίγκες, σχολίασε ότι, απέναντι στις πιέσεις της Ουάσινγκτον «η μοναδική χώρα που ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή είναι το Μεξικό που ήταν πάντα πιστό».

Η Αβάνα κατηγορεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να «στραγγαλίσει» την οικονομία του νησιού όπου, από τη Δευτέρα, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα εξοικονόμησης πόρων: η βενζίνη διανέμεται με το δελτίο, οι κρατικές υπηρεσίες λειτουργούν μόνο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, επιβλήθηκε τηλεργασία και τα μαθήματα στα πανεπιστήμια γίνονται εξ αποστάσεως.



Διαβάστε επίσης: WSJ: Δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ