Ένταση επικράτησε την Πέμπτη (12/02) έξω από το γραφείο του εισαγγελέα στη Σιόν, όπου είχαν κληθεί για τέταρτη ημέρα να καταθέσουν οι ιδιοκτήτες του μπαρ “Le Constellation” στο Κραν Μοντανά, στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο 41 νέοι άνθρωποι, όταν ξέσπασε φωτιά κατά τη διάρκεια πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ, Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι εμφανίστηκαν συνοδευόμενοι από ελάχιστη αστυνομική δύναμη και τους δικηγόρους τους, ωστόσο, η άφιξή τους προκάλεσε την αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων, που βρίσκονταν στο σημείο από νωρίς το πρωί.





Συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι φορούσαν ρούχα με φωτογραφίες των ανθρώπων τους που χάθηκαν στις φλόγες, όταν είδαν τους Μορέτι να πλησιάζουν, κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους φωνάζοντας, πιέζοντάς τους στον τοίχο και βρίζοντάς τους.

«Είστε η μαφία, πληρώσατε 200.000 φράγκα και τελείωσε. Πώς κοιμάστε το βράδυ; Πού είναι ο γιος μου;», φώναξε μια μητέρα προς τους Μορέτι.

«Δεν υπάρχει μαφία, είμαι εργάτης», απάντησε ο Ζακ Μορέτι. «Λυπάμαι, θα αναλάβουμε την ευθύνη, είμαστε εδώ για τη δικαιοσύνη».



Ο Ζακ Μορέτι, ερωτηθείς χθες (11/02), επανέλαβε τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι εάν οι εγκαταστάσεις δεν ήταν σύμφωνες με τα πρότυπα, η ευθύνη θα βαρύνει τους θεσμούς που δεν είχαν πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.





La strage di Crans-Montana. Iconiugi #Moretti sfiorano il linciaggio. All’arrivo per l’udienza di Sion li aspettavano alcuni familiari delle vittime.#Tg1 pic.twitter.com/je99bZDZLd — Tg1 (@Tg1Rai) February 12, 2026



