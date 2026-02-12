Ο συριακός στρατός ανέλαβε τον έλεγχο της βάσης του αλ-Τανφ, στην νοτιοδυτική Συρία, μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Αμυνας.

«Κατόπιν συντονισμού ανάμεσα στην συριακή και την αμερικανική πλευρά, μονάδες του συριακού στρατού ανέλαβαν τον έλεγχο» αυτής της βάσης που βρίσκεται στα σύνορα με τη Ιορδανία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Συρίας.

Οι συριακές δυνάμεις έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται στο συνοριακό τρίγωνο ανάμεσα στην Συρία, το Ιράκ και την Ιορδανία.

Δύο συριακές στρατιωτικές πηγές δήλωσαν στο AFP ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους έχουν πλήρως αποχωρήσει από την αλ-Τανφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική αποχώρηση είχε ξεκινήσει πριν από 15 ημέρες.

Οι Αμερικανοί θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε συντονισμό με τους Σύρους από την Ιορδανία, σύμφωνα με συριακή πηγή.

Ωστόσο, οι δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού παραμένουν στην βορειοανατολική Συρία, στις ζώνες που μέχρι πρότινος βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των συριακών δυνάμεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκρότησαν διεθνή συνασπισμό έπειτα από την κατάληψη από τις δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους τεράστιων ζωνών της Συρίας και του Ιράκ το 2014, μεσούντος του εμφυλίου πολέμου στην Συρία.

Το Ισλαμικό Κράτος ηττήθηκε το 2019 στην Συρία από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις αιχμή του δόρατος των οποίων ήταν οι κουρδικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες από τις δυνάμεις του συνασπισμού. Στο Ιράκ το Ισλαμικό Κράτος ηττήθηκε το 2017.

Παρά ταύτα διατηρεί νε υπνώσει πυρήνες στην έρημο της Συρίας και εξακολουθεί να εξαπολύει επιθέσεις.

Τον Δεκέμβριο, επίθεση που αποδόθηκε από τις ΗΠΑ στο Ισλαμικό Κράτος κόστισε την ζωή δύο αμερικανών στρατιωτών και ενός διερμηνέα στην Παλμύρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με σειρά πληγμάτων και οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν συλλήψεις.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο διεθνής συνασπισμός ανακοίνωσε ότι η Συρία εντάχθηκε στις τάξεις του, έναν χρόνο μετά την φυγή του Μπασάρ αλ-Ασαντ και την ανάληψη της εξουσίας από ισλαμιστικό συνασπισμό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ