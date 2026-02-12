Στο όραμα της «Κόκκινης Μηλιάς» και στη διεθνή άνοδο της Τουρκίας αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε ευρεία συνάντηση Περιφερειαρχών στο Συνεδριακό Κέντρο του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα στις διεθνείς εξελίξεις.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Ερντογάν περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον ρευστότητας και αβεβαιότητας.

«Όλοι παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην περιοχή μας και στον κόσμο. Μην ξεχνάτε, τα δεδομένα αλλάζουν, οι θεσμοί χάνουν την ισχύ τους, η υπάρχουσα τάξη καταρρέει και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα την αντικαταστήσει», είπε, θέτοντας ως στρατηγικό στόχο την υλοποίηση του τουρκικού οράματος της «Κόκκινης Μηλιάς».

«Μόλις ξεκινήσαμε», είπε. «Στο μέλλον θα ανέβουμε σε πολύ καλύτερη θέση. Η σημαία μας με την ημισέλινο και το αστέρι θα κυματίζει με ακόμα μεγαλύτερη υπερηφάνεια. Οι αδελφοί που έχουν στραφεί προς τη χώρα μας θα κοιμούνται ακόμη πιο ήσυχα. Τα βήματα της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας θα ακούγονται πιο δυνατά. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ασταμάτητα και χωρίς δισταγμό μέχρι να υλοποιηθεί το όραμα της Κόκκινης Μηλιά μας», ανέφερε.

«Άνεμος Τουρκίας» στη διεθνή πολιτική

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή σκηνή.

«Ακόμα κι αν κάποιοι δεν το δέχονται, στην διεθνή πολιτική φυσάει ένας "άνεμος Τουρκίας". Στην αναζήτηση λύσεων για τις περιφερειακές κρίσεις, χτυπούν την πόρτα της Τουρκίας όλο και πιο συχνά, ενώ η στάση και η άποψη της Τουρκίας παρακολουθούνται με προσοχή. Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που ετεροκαθορίζεται, αλλά μια χώρα που καθορίζει η ίδια την ατζέντα της και διαμορφώνει το λόγο της», τόνισε.

Αποτροπή «θερμών συγκρούσεων»

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για επιτυχημένη αποτροπή κινδύνων που, όπως είπε, θα μπορούσαν να εμπλέξουν τη χώρα σε συγκρούσεις.

«Αποτρέψαμε όλες τις παγίδες που αποσκοπούσαν να εμπλέξουν την Τουρκία σε θερμές συγκρούσεις. Με την ισορροπημένη, μετριοπαθή και στρατηγική εξωτερική πολιτική μας, καταστήσαμε τη χώρα μας βασικό παράγοντα στην επίλυση κρίσεων...».