Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δηλώσεις του συνιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Sir Jim Ratcliffe, ο οποίος υποστήριξε ότι η χώρα «έχει αποικιστεί από μετανάστες».

Μιλώντας στον οικονομικό και αναλυτή δεδομένων Εντ Κόνγουεϊ, ο Ράτκλιφ ανέφερε ότι «η Βρετανία έχει αποικιστεί», προσθέτοντας πως το μεταναστευτικό κόστος είναι υπερβολικό και συνδέοντας το ζήτημα με τον αριθμό των πολιτών που λαμβάνουν επιδόματα.

Η απάντηση Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός Keir Starmer καταδίκασε τις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «προσβλητικές και λανθασμένες». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τόνισε ότι «η Βρετανία είναι μια υπερήφανη, ανεκτική και πολυπολιτισμική χώρα» και κάλεσε τον Ράτκλιφ να ζητήσει συγγνώμη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ράτκλιφ, ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της χώρας, διαμένει στο Μονακό.





Στήριξη από Φάρατζ

Αντίθετα, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, εμφανίστηκε να στηρίζει τις τοποθετήσεις του επιχειρηματία, δηλώνοντας ότι η Βρετανία έχει βιώσει «πρωτοφανή μαζική μετανάστευση» που έχει αλλάξει τον χαρακτήρα πολλών περιοχών.

Πίεση και εσωκομματικές εντάσεις

Παράλληλα, ο Στάρμερ αντιμετωπίζει εσωκομματική πίεση. Σε συνάντηση γυναικών βουλευτών και μελών της Βουλής των Λόρδων, η πρώην αναπληρώτρια ηγέτιδα των Εργατικών Harriet Harman φέρεται να ζήτησε τον διορισμό γυναίκας ως πρώτης υπουργού Επικρατείας, προκειμένου να «σπάσει το ανδρικό κλαμπ» στο Ντάουνινγκ Στριτ.

Η πίεση εντείνεται μετά το σκάνδαλο Μάντελσον και τις αποκαλύψεις ότι ο πρωθυπουργός διόρισε τον πρώην διευθυντή επικοινωνίας του, Μάθιου Ντόιλ, στη Βουλή των Λόρδων, παρά τη γνώση προηγούμενης δημόσιας στήριξής του προς καταδικασμένο παιδεραστή.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν κοινοβουλευτική ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση των σχετικών φακέλων, σε μια κίνηση που ενδέχεται να κλιμακώσει περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση.

Η υπόθεση αναδεικνύει το πόσο εκρηκτικό παραμένει το μεταναστευτικό ζήτημα στη βρετανική πολιτική σκηνή, ιδίως εν μέσω οικονομικών πιέσεων και εσωκομματικών αναταράξεων.