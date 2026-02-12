Το άρθρο του πρώην αξιωματικού της CIA John Sipher παρουσιάζει και αναλύει το νέο βιβλίο του επίσης πρώην στελέχους της CIA Sean Wiswesser με τίτλο Tradecraft, Tactics and Dirty Tricks: Russian Intelligence and Putin’s Secret War. Το βιβλίο εστιάζει στη δομή, την κουλτούρα και τις μεθόδους των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών υπό τον Vladimir Putin, σκιαγραφώντας μια εικόνα συστηματικής πολιτικής πολέμου κατά της Δύσης.

Η «κουλτούρα» των ρωσικών υπηρεσιών

Ο Wiswesser εξηγεί ότι όροι όπως kompromat, disinformation και active measures δεν αποτελούν απλώς τακτικές, αλλά οργανικό κομμάτι της ρωσικής κρατικής λειτουργίας. Σε αντίθεση με τις δυτικές δημοκρατίες, όπου οι υπηρεσίες ασφαλείας λογοδοτούν θεσμικά, στη Ρωσία λειτουργούν ως «κράτος εν κράτει», με κύριο στόχο τη διατήρηση του καθεστώτος στην εξουσία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ρωσικές υπηρεσίες αξιοποιούν κατασκοπεία, υβριδικό πόλεμο, κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και πολιτική υπονόμευση για να αποδυναμώσουν αντιπάλους. Η δράση τους εκτείνεται από εκλογικές παρεμβάσεις και παραπληροφόρηση έως δολιοφθορές και στοχευμένες δολοφονίες.



Διαβάστε επίσης: Διαρροή Βίντεο: H τακτική «Kompromat» από τη Σοβιετική Ένωση στα social media

Ο Πούτιν και το «κράτος της KGB»

Το βιβλίο υποστηρίζει ότι ο Πούτιν, πρώην αξιωματικός της KGB, έχει μετατρέψει τις υπηρεσίες ασφαλείας στο βασικό εργαλείο άσκησης εξουσίας. Σε αντίθεση με τη σοβιετική περίοδο, όπου υπήρχε τουλάχιστον τυπική κομματική εποπτεία, σήμερα οι μηχανισμοί αυτοί παρουσιάζονται ως προσωπικά όργανα του Κρεμλίνου.

Η υπόθεση του θανάτου του επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, αναφέρεται ως παράδειγμα «θεατρικής, συμβολικής κρατικής εξόντωσης» που λειτούργησε αποτρεπτικά για κάθε εσωτερική αμφισβήτηση.





Reviewed in @SpyTalker on Feb 10:



“Wiswesser’s book will surely become an essential resource for national security professionals… Perhaps more importantly, it may serve as a primer for future FBI and intelligence officials.”



Read the full review: https://t.co/j6PqU8GqHF pic.twitter.com/xBvdSQ5Fpm — Naval Institute Press (@USNIBooks) February 11, 2026

Ο μυστικός πόλεμος κατά της Δύσης

Ο Wiswesser εκτιμά ότι η Ρωσία διεξάγει έναν διαρκή, ακήρυκτο πόλεμο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με εργαλεία την αποσταθεροποίηση, την οικονομική υπονόμευση και τη στρατηγική τρομοκράτηση. Υποστηρίζει μάλιστα ότι η απειλή των ρωσικών υπηρεσιών είναι συγκρίσιμη με εκείνη διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων προηγούμενων δεκαετιών.

Η εισβολή στην Ουκρανία παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα υπερβολικής εμπιστοσύνης του Πούτιν στις υβριδικές επιχειρήσεις των υπηρεσιών του, μια στρατηγική που, κατά τον συγγραφέα, απέτυχε να παραλύσει τη Δύση όπως είχε συμβεί σε Γεωργία και Κριμαία.

Κριτική και προειδοποίηση

Παρά τη σκληρή κριτική προς το ρωσικό καθεστώς, ο συγγραφέας ξεχωρίζει τη ρωσική κοινωνία από τον κρατικό μηχανισμό. Εκφράζει όμως απαισιοδοξία για το μέλλον, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και μετά τον Πούτιν, το «κράτος της KGB» ενδέχεται να επιβιώσει.

Ο John Sipher χαρακτηρίζει το βιβλίο σημαντικό εργαλείο για επαγγελματίες εθνικής ασφάλειας και φοιτητές διεθνών σχέσεων, τονίζοντας ότι η Δύση συχνά αποτυγχάνει να αναγνωρίσει έγκαιρα τη φύση της ρωσικής στρατηγικής. Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: η παραπληροφόρηση και η πολιτική υπονόμευση δεν αποτελούν παρεκκλίσεις, αλλά δομικά στοιχεία της σύγχρονης ρωσικής κρατικής ισχύος.