Η Ρωσία αφαίρεσε το WhatsApp, που ανήκει στη Meta, από τον αντίστοιχο διαδικτυακό κατάλογο που διαχειρίζεται η ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου Roskomnadzor, απαγορεύοντας ουσιαστικά την υπηρεσία που χρησιμοποιούσαν μέχρι πρόσφατα 100 εκατομμύρια Ρώσοι χρήστες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι ρωσικές αρχές άρχισαν να επιβάλλουν «μερικούς περιορισμούς» τόσο στο WhatsApp όσο και στο Telegram από το περασμένο καλοκαίρι, επηρεάζοντας τις φωνητικές κλήσεις. Η χρήση του WhatsApp επιβραδύνθηκε κατά 70% έως 80% μέχρι τον Δεκέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα, επικαλούμενη ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Σήμερα η ρωσική κυβέρνηση προσπάθησε να μπλοκάρει πλήρως το WhatsApp σε μια προσπάθεια να οδηγήσει τους πολίτες σε μια κρατική εφαρμογή παρακολούθησης», δήλωσε το WhatsApp, καθώς οι αρχές ενθαρρύνουν τους Ρώσους να μεταβούν στην ανταγωνιστική εφαρμογή MAX. «Συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε τους χρήστες συνδεδεμένους», πρόσθεσε στο X.

Πηγή: skai