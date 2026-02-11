Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο James Van Der Beek, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην επιτυχημένη εφηβική δραματική σειρά της δεκαετίας του ’90 “Dawson’s Creek”

“Ο αγαπημένος μας James Van Der Beek έφυγε ήσυχα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος και πίστη”, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μοιράστηκε στη επίσημη σελίδα του ηθοποιού στο Instagram.

“Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν. Προς το παρόν ζητάμε ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε για τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο”

Το Νοέμβριο του 2024, ο Βαν Ντερ Μπικ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του εντέρου.

Ποιος ήταν ο James Van Der Beek

Γεννημένος στο Κονέκτικατ το 1977, ο Βαν Ντερ Μπικ προτιμούσε τα αθλήματα από τις τέχνες, μέχρι που ένα ατύχημα στο ποδόσφαιρο στην παιδική του ηλικία του προκάλεσε σοβαρή διάσειση. Οι γιατροί του συνέστησαν να μην παίξει για έναν χρόνο, και έτσι σύντομα στράφηκε στην υποκριτική και κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ντάνι Ζούκο σε μια σχολική παραγωγή του “Grease”.

Ο Βαν Ντερ Μπικ έγινε γνωστός το 1998 ως ο Ντόσον Λίρι, ο έφηβος λάτρης του κινηματογράφου που ήταν εξίσου παθιασμένος με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ όσο και με την γειτόνισσα και διαρκή έρωτά του, την Τζόι Πότερ (που υποδύθηκε η Κέιτι Χολμς). Αργότερα την ίδια χρονιά, ψηφίστηκε ως ένας από τους «Πιο Όμορφους Ανθρώπους του Κόσμου» από το περιοδικό People. Στην 25η επέτειο της έναρξης της σειράς, ο Βαν Ντερ Μπικ έγραψε: «Πριν 25 χρόνια σήμερα, η ζωή μου άλλαξε. Όχι σταδιακά, όχι μέρα με τη μέρα … άμεσα. Ήταν η κορύφωση πέντε ετών ακροάσεων, εκατοντάδων ωρών στη σκηνή, χιλιάδων ωρών ταξιδιών, προετοιμασίας, ονείρων, ελπίδων, ακούγοντας το ‘όχι’ και φτιάχνοντας λόγους για να συνεχίσω. Αλλά η αλλαγή ήταν ξαφνική».

Ο Βαν Ντερ Μπικ επίσης εμφανίστηκε σε ταινίες, όπως στην εφηβική αθλητική Varsity Blues, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Πολ Γουόκερ, και στην κινηματογραφική προσαρμογή του The Rules of Attraction του Μπρετ Ίστον Έλις, όπου υποδύθηκε τον έμπορο ναρκωτικών Σον Μπέιτμαν – τον μικρότερο αδελφό του Πατρίκ Μπέιτμαν από το American Psycho – ο οποίος εμπλέκεται σε ένα ερωτικό τρίγωνο.

James Van Der Beek: “Ο καρκίνος είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί”

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο 48χρονος ηθοποιός φιλοξενήθηκε στην εκπομπή “Today” και μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, αλλά και για τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά τη διάγνωση καρκίνου του παχέος εντέρου σταδίου 3.

«Έπαθα σοκ. Αλλά ταυτόχρονα, ένιωσα κάτι απρόσμενο. Σκέφτηκα ότι αυτό θα είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ», παραδέχθηκε.

