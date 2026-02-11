Σοβαρό πολιτικό ζήτημα έχει ανακύψει στη Νορβηγία μετά την παραδοχή του υπουργού Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε ότι διέπραξε λάθος σε υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων, όταν ο γιος του υπέβαλε αίτηση για θέση πρακτικής άσκησης στη νορβηγική πρεσβεία στο Παρίσι.

Παραδοχή λάθους από τον ΥΠΕΞ

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, ο Εϊντε εμφανίστηκε απολογητικός, αναγνωρίζοντας ότι δεν χειρίστηκε ορθά το ζήτημα της «αμεροληψίας», όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

«Στέκομαι σήμερα εδώ επειδή έκανα ένα λάθος. Είναι ένα λάθος για το οποίο ζητώ τη βαθύτατη συγγνώμη μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, τον περασμένο Σεπτέμβριο ο γιος του τον ενημέρωσε ότι επιθυμούσε να διεκδικήσει θέση ως φοιτητής-ασκούμενος σε νορβηγική διπλωματική αποστολή στο εξωτερικό.

Ο ίδιος θεώρησε τότε ότι το ορθό ήταν να κρατήσει πλήρως αποστάσεις από τη διαδικασία, ώστε να μην επηρεάσει την επιλογή. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, αυτό δεν ήταν αρκετό. «Έπρεπε από την πρώτη στιγμή να ενημερώσω το υπουργείο, ώστε η υπόθεση να αντιμετωπιστεί θεσμικά και με τον σωστό τρόπο», ανέφερε.

Απόσυρση του γιου από την πρεσβεία στο Παρίσι

Σύμφωνα με το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, ο γιος του υπουργού είχε επιλεγεί τελικά για πρακτική άσκηση στη νορβηγική πρεσβεία στο Παρίσι, ωστόσο μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης αποφάσισε να αποσυρθεί.

Ο Εϊντε τόνισε ότι η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο και όχι τον γιο του, ο οποίος, όπως είπε, «απλώς υπέβαλε αίτηση για μια θέση που επιθυμούσε». «Το πιο δύσκολο για μένα ως πατέρα είναι ότι ο γιος μου, που ήταν ενθουσιασμένος για τη θέση στο Παρίσι, επέλεξε τελικά να αποχωρήσει», πρόσθεσε.

Παρέμβαση Στέρε: «Είναι σοβαρό»

Ο πρωθυπουργός Jonas Gahr Støre χαρακτήρισε το ζήτημα «σοβαρό», επισημαίνοντας ότι ο υπουργός όφειλε να ενημερώσει εγκαίρως το υπουργείο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η επιλογή των ασκούμενων γίνεται σε επίπεδο πρεσβείας.

«Όταν διαπράττονται λάθη σε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, πρόκειται για σοβαρή υπόθεση», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε οριστεί αναπληρωτής υπουργός (settestatsråd) για τον χειρισμό της υπόθεσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι διατηρεί την εμπιστοσύνη του στον υπουργό Εξωτερικών.

Πολιτικές αντιδράσεις

Αντιδράσεις υπήρξαν και από την αντιπολίτευση. Η επικεφαλής του κόμματος Venstre, Guri Melby, δήλωσε ότι «αναμέναμε κάτι καλύτερο», επισημαίνοντας πως ένας τόσο έμπειρος πολιτικός θα έπρεπε να γνωρίζει πώς να διαχειριστεί ένα τέτοιο ζήτημα χωρίς να πλήττεται η εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα.

Ζήτημα θεσμικής πρακτικής

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ορθή εφαρμογή των κανόνων περί σύγκρουσης συμφερόντων στη νορβηγική κυβέρνηση. Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Εϊντε ενώπιον του Κοινοβουλίου, το πρόβλημα δεν αφορά το θεσμικό πλαίσιο καθεαυτό, αλλά την πρακτική εφαρμογή του.

«Είναι δική μου ευθύνη να γνωρίζω και να κατανοώ τους κανόνες περί αμεροληψίας. Σε αυτή την περίπτωση έκανα λάθος», δήλωσε, δεσμευόμενος να προχωρήσει σε πλήρη αποσαφήνιση των διαδικασιών, ώστε να αποκατασταθεί η θεσμική τάξη και η δημόσια εμπιστοσύνη.