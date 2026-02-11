Λίγο μετά τις 14:15 έφτασε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο τούρκος υπουργός Τουρισμού, ο Δήμαρχος και ο Νομάρχης Άγκυρας.

Ο κ. Μητσοτάκης μετέβηκε στο Λευκό Παλάτι, όπως αποκαλείται το προεδρικό μέγαρο, όπου στις 15:15 είχε συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο.

Μάλιστα ο ίδιος ο Ερντογάν σε ομιλία του στο κοινοβούλιο νωρίτερα σήμερα αναφέρθηκε στην επίσκεψη λέγοντας ότι «στόχος είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή».

Αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο στην ελληνική αποστολή.

Πηγή: cnn.gr