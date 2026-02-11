Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η σύλληψη ενός 60χρονου πιλότου ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης που κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικους και διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο Σέρτζιο Αντόνιο Λόπεζ συνελήφθη τη Δευτέρα ενώ ετοιμαζόταν να μπει στο πιλοτήριο πτήσης με προορισμό το Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 60χρονος χρησιμοποιούσε ψεύτικες ταυτότητες για να πηγαίνει σε ξενοδοχεία με παιδιά και εκεί να τα κακοποιεί σεξουαλικά.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν, επίσης, ότι ο πιλότος λάμβανε φωτογραφίες των θυμάτων του που του έστελναν οι μητέρες ή οι γιαγιάδες τους.

Στους συνεργούς του εκτός από χρήματα, ο πιλότος έδινε φάρμακα, τους πλήρωνε το ενοίκιο ή τους αγόραζε συσκευές όπως τηλεοράσεις.

Ανάμεσά στα θύματά του βρίσκονται τρεις αδελφές ηλικίας 18, 12 και 10 ετών τις οποίες φέρεται να βίαζε για χρόνια.

Πηγή: Πρώτο Θέμα