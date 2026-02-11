Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η σύλληψη ενός 60χρονου πιλότου ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης που κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικους και διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο Σέρτζιο Αντόνιο Λόπεζ συνελήφθη τη Δευτέρα ενώ ετοιμαζόταν να μπει στο πιλοτήριο πτήσης με προορισμό το Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 60χρονος χρησιμοποιούσε ψεύτικες ταυτότητες για να πηγαίνει σε ξενοδοχεία με παιδιά και εκεί να τα κακοποιεί σεξουαλικά.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν, επίσης, ότι ο πιλότος λάμβανε φωτογραφίες των θυμάτων του που του έστελναν οι μητέρες ή οι γιαγιάδες τους.

Στους συνεργούς του εκτός από χρήματα, ο πιλότος έδινε φάρμακα, τους πλήρωνε το ενοίκιο ή τους αγόραζε συσκευές όπως τηλεοράσεις.

Ανάμεσά στα θύματά του βρίσκονται τρεις αδελφές ηλικίας 18, 12 και 10 ετών τις οποίες φέρεται να βίαζε για χρόνια.





BREAKING🚨: 60-year-old LATAM Airlines pilot Sérgio Antônio Lopes was arrested last night, inside the cockpit of his plane at Congonhas Airport (São Paulo) moments before takeoff to Rio de Janeiro.



He's accused of leading an 8+ year child sexual exploitation ring: paying… pic.twitter.com/2zoDlfKfs5 — Officer Lew (@officer_Lew) February 11, 2026

Πηγή: Πρώτο Θέμα