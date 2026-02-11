Έχουν περάσει περισσότερες από 10 ημέρες από τότε που η Νάνσι Γκάθρι, η 84χρονη μητέρα της παρουσιάστριας ειδήσεων Σαβάνα Γκάθρι, εξαφανίστηκε από το σπίτι της.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η Γκάθρι απήχθη από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα, μέσα στη νύχτα.

Τα ξημερώματα, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα ανέφερε ότι «νωρίτερα σήμερα, αστυνομικοί συνέλαβαν ένα άτομο κατά τη διάρκεια ελέγχου νότια του Τούσον», σημειώνει το BBC.

«Το άτομο αυτό ανακρίνεται επί του παρόντος σε σχέση με την έρευνα για τη Νάνσι Γκάθρι. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα την Τρίτη, η Σαβάνα Γκάθρι δήλωσε ότι η οικογένειά της πιστεύει ότι η μητέρα τους είναι ακόμα ζωντανή. «Πιστεύουμε ότι η μαμά μας είναι ακόμα εκεί έξω», είπε σε ένα βίντεο στο Instagram. «Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας».

Επίσης, την Τρίτη, το FBI δημοσίευσε εικόνες και βίντεο ενός ατόμου με μάσκα και γάντια, το οποίο φαίνεται να έχει παραβιάσει μια κάμερα την ημέρα που εξαφανίστηκε η Γκάθρι.

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων σε όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

Η Γκάθρι, 54 ετών, είναι Αμερικανίδα δημοσιογράφος που από το 2012 είναι παρουσιάστρια της εκπομπής Today του NBC News.

Προηγουμένως, ήταν ανταποκρίτρια του NBC News στο Λευκό Οίκο.

Χθες, μόλις κυκλοφόρησε το βίντεο από το FBI, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση.

«Προσευχόμαστε για την ασφάλεια της Νάνσι Γκάθρι και ευχόμαστε να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι της. Και ο πρόεδρος μου ζήτησε να ενθαρρύνω όλους τους Αμερικανούς που έχουν οποιαδήποτε πληροφορία να καλέσουν το FBI. Ελπίζουμε αυτή η υπόθεση να έχει σύντομα μια θετική κατάληξη», δήλωσε η Λέβιτ.

Σύμφωνα με το TMZ, φέρεται να έχει σταλεί επιστολή με αίτημα λύτρων ύψους εκατομμυρίων δολαρίων σε bitcoin για την επιστροφή της 84χρονης, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, λεπτομέρειες για την κατοικία της, όπου εντοπίστηκαν σταγόνες αίματος και ίχνη παραβίασης.



Πηγή: skai.gr