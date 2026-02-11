Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα Τετάρτη στον Λευκό Οίκο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και εντατικών διαπραγματεύσεων για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, με τον Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερης αεροπλανοφόρου δύναμης κρούσης. Ήδη το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έχει αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, μετά από προειδοποιήσεις της αμερικανικής πλευράς προς την Τεχεράνη.

Πίεση για «σκληρή» συμφωνία με το Ιράν

Ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει από τον Τραμπ μια συνολική συμφωνία που θα προβλέπει όχι μόνο τον τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, αλλά και περιορισμούς στο βαλλιστικό του πρόγραμμα, καθώς και τον τερματισμό της στήριξης οργανώσεων όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου αν δεν αρθούν οι δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβαρύνει σοβαρά την οικονομία της.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Ισραήλ ανησυχεί μήπως, στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας, η Ουάσιγκτον αποδεχθεί μια λύση που δεν θα καλύπτει πλήρως τις ισραηλινές ανησυχίες για την ασφάλεια.

Στρατιωτικές επιλογές στο τραπέζι

Το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς στρατιωτικής δράσης εάν δεν υπάρξει συμφωνία που να θεωρείται επαρκής. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε πιο ευάλωτη θέση μετά τις εσωτερικές αναταραχές και τις αεροπορικές επιχειρήσεις του περασμένου έτους.

Ωστόσο, πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Τραμπ ενδεχομένως να επιδιώξει αποφυγή μιας άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο, διατηρώντας ανοικτό το παράθυρο της διπλωματίας.

Στο φόντο η εκεχειρία στη Γάζα

Η επίσκεψη Νετανιάχου συμπίπτει με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάςγια την εφαρμογή της επόμενης φάσης της εκεχειρίας στη Γάζα.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που επετεύχθη τον Οκτώβριο, έθεσε τέλος σε διετή σύγκρουση που ξέσπασε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Ωστόσο, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις, ενώ η μετάβαση στη δεύτερη φάση – που προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς, πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και ανοικοδόμηση της Γάζας – παραμένει αβέβαιη.

Ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εργάζονται στενά με το Ισραήλ για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, σε μια συγκυρία που θεωρείται καθοριστική για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.