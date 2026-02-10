Οι επικεφαλής των τριών ομοσπονδιακών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της μετανάστευσης στις ΗΠΑ υπερασπίστηκαν σήμερα στο Κογκρέσο τη δράση τους μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια συνεδρίαση κατά την οποία οι Δημοκρατικοί καταδίκασαν, συχνά με δηκτικά σχόλια, την πολιτική καταστολής του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

«Η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες που εκπροσωπούνται ενώπιόν μας επέδειξαν πλήρη περιφρόνηση του νόμου και του Συντάγματος», είπε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τιμ Κένεντι.

Η ακρόαση αυτή έγινε σε μια περίοδο που το Κογκρέσο συζητά τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο υπάγονται οι τρεις υπηρεσίες, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών που σκοτώθηκαν στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Η χρηματοδότηση του υπουργείου λήγει σήμερα και πολλές από τις υπηρεσίες του θα βρεθούν σε κατάσταση δημοσιονομικής παράλυσης.

Ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι επικεφαλής των τριών υπηρεσιών υπερηφανεύτηκαν για τα επιτεύγματά τους στον τομέα της καταπολέμησης της μετανάστευσης. Ο αρχηγός της αστυνομίας συνόρων (CBP), Ρόντνεϊ Σκοτ, υπογράμμισε ότι οι παράνομες είσοδοι στις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ σε τόσο χαμηλό επίπεδο όσο το τελευταίο έτος. «H CBP πέρασε τον προηγούμενο χρόνο ξαναφτιάχνοντας τα σύνορα που είχαν καταστραφεί σκοπίμως», υποστήριξε, επιτιθέμενος στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Αντιαμερικανική πρακτική»

Ο προσωρινός επικεφαλής της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), Τοντ Λάιονς, είπε από την πλευρά του ότι η υπηρεσία προχώρησε σε 475.000 απελάσεις το 2025. «Ο πρόεδρος μας ανέθεσε να πραγματοποιήσουμε μαζικές απελάσεις και υλοποιούμε αυτήν την αποστολή», είπε.

Μετά τις εισαγωγικές δηλώσεις τους, οι δύο αξιωματούχοι δέχτηκαν σωρεία ερωτήσεων από τους Δημοκρατικούς βουλευτές της Επιτροπής. Ο Νταν Γκόλντμαν, απευθυνόμενος στον Τον Λάιονς, επέκρινε την ICE και «τις πρακτικές της, που είναι αντιαμερικανικές και, πολύ απλά, φασιστικές».

Ο Ρεπουμπλικάνος συνάδελφός του Ιλάι Κρέιν κατηγόρησε με τη σειρά του την αντιπολίτευση ότι «δαιμονοποιεί την ICE».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τεράστιες επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης σε πολλές πόλεις και ιδίως στη Μινεάπολη. Χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες πολλαπλασίασαν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιχειρήσεις τους σε αυτήν την πόλη της Μινεσότα, για να συλλάβουν πρόσωπα που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα. Πολλοί κάτοικοι διαδηλώνουν μαζικά κατά της παρουσίας της ICE στην Πολιτεία. Στο περιθώριο αυτών των διαδηλώσεων, πράκτορες της CBP και της ICE σκότωσαν τον Ιανουάριο δύο ανθρώπους, τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πέτρι, Αμερικανούς πολίτες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι επικεφαλής των υπηρεσιών από την πλευρά τους καταδίκασαν τις επιθέσεις εναντίον των πρακτόρων τους. «Αντιμετωπίζουμε το φονικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον την ιστορία της υπηρεσίας μας», είπε ο Λάιονς.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν εκ βάθρων μεταρρύθμιση της ICE, να απαγορευτεί στους πράκτορες της να κρύβουν το πρόσωπό τους και να υποχρεωθούν να αποκτούν δικαστικό ένταλμα για να συλλάβουν έναν μετανάστη. Απειλούν επίσης να μην εγκρίνουν τη χρηματοδότηση του υπουργείου DHS για το 2026.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε ενδείξεις ότι επιθυμεί να διαπραγματευτεί, όμως οι Δημοκρατικοί δεν ικανοποιούνται από την απάντησή του. Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, το DHS θα βρεθεί σε δημοσιονομικό αδιέξοδο από το Σάββατο. Οι επιχειρήσεις της CBP και της ICE μπορεί να συνεχιστούν χάρη στους πόρους που ενέκρινε το Κογκρέσο πέρσι, όμως άλλες υπηρεσίες, όπως η Fema, αντικείμενο της οποίας είναι η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, μπορεί να επηρεαστούν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ