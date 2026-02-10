Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (9/2) σε πολυκατοικία στο Κουίνς της Νέας Υόρκης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλα εννέα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το cbsnews, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με πολλά οχήματα, μεταξύ των οποίων και κλιμακοφόρο.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους άλλους ορόφους και στο υπόγειο.

Τέσσερα άτομα χρειάστηκε να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν, ενώ άλλα δύο διασώθηκαν από τον δεύτερο όροφο.

Στο υπόγειο εντοπίστηκε μία 34χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Επιπλέον, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η Αστυνομία ανέφερε πως έξι άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με ένα άτομο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. 

Η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της πυρκαγιάς.

Πηγή: Πρώτο Θέμα