Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν ως προς αυτά που αναμένουν από την Ρωσία πριν μιλήσουν στον πρόεδρό της, προειδοποίησε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας.

«Ας συζητήσουμε τι θέλουμε να συζητήσουμε με τους Ρώσους πριν αποφασίσουμε ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα τους μιλήσει», δήλωσε συνέντευξή της σε δημοσιογράφους από πολλά μέσα ενημέρωσης.

Ορισμένοι ηγέτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, επιδιώκουν την επανάληψη των επαφών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι προτίθεται να διαβιβάσει τις προσεχείς ημέρες στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ μία λίστα με «ιδέες» που θα αφορούν τις απαιτήσεις που θα πρέπει να διατυπωθούν από την ΕΕ εκ προοιμίου προς την Μόσχα.

«Αν διατυπώσουν μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, κι εμείς επίσης οφείλουμε να διατυπώσουμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις», είπε.

Κατά την άποψη της πρώην πρωθυπουργού της Εσθονίας, η Ευρώπη πρέπει να πιέσει το Κρεμλίνο να κάνει υποχωρήσεις, ανάμεσά τους και η μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας.

«Για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, όλες οι πλευρές στο τραπέζι, περιλαμβανομένων των Ρώσων και των Αμερικανών, χρειάζεται να αντιληφθούν ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι».

«Ως προς αυτό, έχουμε και εμείς όρους. Και πρέπει να θέσουμε τους όρους αυτούς, όχι στους Ουκρανούς, οι οποίοι έχουν ήδη πιεσθεί πολύ, αλλά στους Ρώσους», είπε.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε ότι η Ρωσία «δεν κερδίζει» τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι οι απώλειές της «αυξάνονται σημαντικά».





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ